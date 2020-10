Para evitar a suspensão de um benefício do INSS vale se atentar aos prazos de envio de documentos exigidos.

Benefício do INSS suspenso? Veja o que fazer para evitar a situação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou em setembro mais uma operação de seu “pente-fino”. O procedimento tem o intuito identificar irregularidades ou erros no recebimento de benefícios do INSS. Cerca de 1,7 milhão segurados receberam notificações, por cartas físicas e virtuais.

Sendo assim, quem é notificado tem até 60 dias para apresentar documentos comprovando o direito ao benefício em questão. Caso contrário, o mesmo é suspenso. Passados 30 dias de suspensão, o pagamento é bloqueado.

Então, veja como evitar a suspensão de seu benefício.

Mantenha o cadastro atualizado

Em princípio, recomenda-se manter os dados de cadastros atualizados no INSS. Itens como endereço, telefone e e-mail. Isso previne que o beneficiário não veja uma eventual notificação, por estar com dados antigos.

Desse modo, para atualizar os dados cadastrais, basta acessar o site ou aplicativo do Meu INSS e escolher a opção “Atualizar Dados de Contato”. Já para situações como correção do nome e data de nascimento, é necessário ir em “Agendamentos/Requerimentos”. Depois, clicar em “novo requerimento” e em “avançar”. Feito isso, é preciso pesquisar pela palavra “dados” e selecionar o serviço em questão.

Fique atento aos prazos

Em seguida, para evitar a suspensão de um benefício do INSS vale se atentar aos prazos de envio de documentos exigidos. Por exemplo, os familiares de um trabalhador preso que recebem auxílio-reclusão, devem apresentar a cada três meses a “Declaração de Cárcere/Reclusão”. O processo é feito na plataforma Meu INSS.

Reserve documentos importantes

Outro ponto de atenção é acerca dos documentos que compravam o direito ao benefício do INSS. Como é o caso de carteiras de trabalho e carnês de contribuição. Para quem recebe benefícios por incapacidade, por exemplo, vale ter documentos como laudos, atestados, exames e relatórios médicos.

Como reativar benefício do INSS suspenso?

Além disso, quem teve benefício do INSS suspenso pode solicitar sua reativação através do site ou aplicativo Meu INSS. Primeiro, é preciso realizar o login e escolher a opção “Agendamentos/Requerimentos”. Depois, deve-se clicar em “Novo requerimento” e pesquisar pela palavra “reativar” para selecionar o serviço de interesse.

Por fim, pode-se acompanhar o andamento do pedido na mesma plataforma, em “Agendamentos/Requerimentos”.