Calendário de pagamentos do INSS em 2023: datas mês a mês

Apesar da crise no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os aposentados e pensionistas já podem consultar o calendário de pagamentos do INSS 2023. O órgão divulgou as datas para o próximo ano no último dia 8 de dezembro. As datas de pagamento levam em conta o número final do benefício e o valor que o segurado recebe. Atualmente, o INSS tem mais de 37 milhões de beneficiários.

Calendário de pagamentos do INSS 2023

O calendário de pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas do INSS em 2023 seguirão a mesma ordem dos anos anteriores. Os primeiros a receber serão os cidadãos que ganham um salário-mínimo por mês. Para essa parcela da população, o calendário de pagamento do INSS 2023 começa no dia 25 de janeiro e vai até 7 de fevereiro. Já quem recebe acima do mínimo terá que esperar até 1° de fevereiro para começar a receber.

Vale lembrar que, no início de janeiro, o governo federal deve divulgar o novo valor do salário-mínimo e, portanto, os beneficiários do INSS já receberão os pagamentos com o reajuste. Para saber quando vai receber o pagamento, basta verificar o número final do benefício, impresso no cartão, e desconsiderar o dígito que aparece depois do traço.

Pagamentos referentes a janeiro para quem ganha até um salário

O calendário de pagamentos do INSS 2023 em janeiro vai de 25 de janeiro a 7 de fevereiro.

Benefício final 1: 25 de janeiro de 2023;

Benefício final 2: 26 de janeiro de 2023;

Benefício final 3: 27 de janeiro de 2023;

Benefício final 4: 30 de janeiro de 2023;

Benefício final 5: 31 de janeiro de 2023;

Benefício final 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 0: 07 de fevereiro de 2023.

Pagamentos referentes a janeiro para quem ganha acima de um salário

O calendário de pagamentos do INSS para quem ganha acima de um salário:

Benefício final 1 e 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de fevereiro de 2023.

Pagamentos referentes a fevereiro para quem ganha até um salário

Calendário de pagamentos do INSS 2023 de fevereiro vai de 15 de fevereiro a 7 de março:

Benefício final 1: 17 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2: 23 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3: 24 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4: 27 de fevereiro de 2023;

Final 5: 28 de fevereiro de 2023;

Benefício final 6: 01 de março de 2023;

Benefício final 7: 02 de março de 2023;

Benefício final 8: 03 de março de 2023;

Benefício final 9: 06 de março de 2023;

Benefício final 0: 07 de março de 2023.

Pagamentos referentes a fevereiro para quem ganha acima de um salário

Calendário de pagamentos do INSS 2023 de fevereiro vai de 1 de março a 7 de março:

Benefício final 1 e 6: 01 de março de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de março de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de março de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de março de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de março de 2023.

Pagamentos referentes a março para quem ganha até um salário

Calendário de pagamentos do INSS 2023:

Benefício final 1: 27 de março de 2023;

Benefício final 2: 28 de março de 2023;

Benefício final 3: 29 de março de 2023;

Benefício final 4: 30 de março de 2023;

Benefício final 5: 31 de março de 2023;

Benefício final 6: 03 de abril de 2023;

Benefício final 7: 04 de abril de 2023;

Benefício final 8: 05 de abril de 2023;

Benefício final 9: 06 de abril de 2023;

Benefício final 0: 10 de abril de 2023.

Pagamentos referentes a março para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 03 de abril de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de abril de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de abril de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de abril de 2023;

Benefício final 5 e 0: 10 de abril de 2023.

Pagamentos referentes a abril para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 24 de abril de 2023;

Benefício final 2: 25 de abril de 2023;

Benefício final 3: 26 de abril de 2023;

Benefício final 4: 37 de abril de 2023;

Benefício final 5: 38 de abril de 2023;

Benefício final 6: 02 de maio de 2023;

Benefício final 7: 03 de maio de 2023;

Benefício final 8: 04 de maio de 2023;

Benefício final 9: 05 de maio de 2023;

Benefício final 0: 08 de maio de 2023.

Pagamentos referentes a abril para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 02 de maio de 2023;

Benefício final 2 e 7: 03 de maio de 2023;

Benefício final 3 e 8: 04 de maio de 2023;

Benefício final 4 e 9: 05 de maio de 2023;

Benefício final 5 e 0: 08 de maio de 2023.

Pagamentos referentes a maio para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 25 de maio de 2023;

Benefício final 2: 26 de maio de 2023;

Benefício final 3: 29 de maio de 2023;

Benefício final 4: 30 de maio de 2023;

Benefício final 5: 31 de maio de 2023;

Benefício final 6: 01 de junho de 2023;

Benefício final 7: 02 de junho de 2023;

Benefício final 8: 05 de junho de 2023;

Benefício final 9: 06 de junho de 2023;

Benefício final 0: 07 de junho de 2023.

Pagamentos referentes a maio para quem ganha acima de um salário

Calendário de pagamentos do INSS 2023:

Benefício final 1 e 6: 01 de junho de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de junho de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de junho de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de junho de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de junho de 2023.

Pagamentos referentes a junho para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 26 de junho de 2023;

Benefício final 2: 27 de junho de 2023;

Benefício final 3: 28 de junho de 2023;

Benefício final 4: 29 de junho de 2023;

Benefício final 5: 30 de junho de 2023;

Benefício final 6: 03 de julho de 2023;

Benefício final 7: 04 de julho de 2023;

Benefício final 8: 05 de julho de 2023;

Benefício final 9: 06 de julho de 2023;

Benefício final 0: 07 de julho de 2023.

Pagamentos referentes a junho para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 03 de julho de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de julho de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de julho de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de julho de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de julho de 2023.

Pagamentos referentes a julho para quem ganha até um salário

Calendário de pagamentos do INSS 2023:

Benefício final 1: 25 de julho de 2023;

Benefício final 2: 26 de julho de 2023;

Benefício final 3: 27 de julho de 2023;

Benefício final 4: 28 de julho de 2023;

Benefício final 5: 31 de julho de 2023;

Benefício final 6: 01 de agosto de 2023;

Benefício final 7: 02 de agosto de 2023;

Benefício final 8: 03 de agosto de 2023;

Benefício final 9: 04 de agosto de 2023;

Benefício final 0: 07 de agosto de 2023.

Pagamentos referentes a julho para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de agosto de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de agosto de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de agosto de 2023;

Benefício final 4 e 9: 04 de agosto de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de agosto de 2023.

Pagamentos referentes a agosto para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 25 de agosto de 2023;

Benefício final 2: 28 de agosto de 2023;

Benefício final 3: 29 de agosto de 2023;

Benefício final 4: 30 de agosto de 2023;

Benefício final 5: 31 de agosto de 2023;

Benefício final 6: 01 de setembro de 2023;

Benefício final 7: 04 de setembro de 2023;

Benefício final 8: 05 de setembro de 2023;

Benefício final 9: 06 de setembro de 2023;

Benefício final 0: 08 de setembro de 2023.

Pagamentos referentes a agosto para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de setembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de setembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de setembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de setembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 08 de setembro de 2023.

Pagamentos referentes a setembro para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 25 de setembro de 2023;

Benefício final 2: 26 de setembro de 2023;

Benefício final 3: 27 de setembro de 2023;

Benefício final 4: 28 de setembro de 2023;

Benefício final 5: 29 de setembro de 2023;

Benefício final 6: 02 de outubro de 2023;

Benefício final 7: 03 de outubro de 2023;

Benefício final 8: 04 de outubro de 2023;

Benefício final 9: 05 de outubro de 2023;

Benefício final 0: 06 de outubro de 2023.

Pagamentos referentes a setembro para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 02 de outubro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 03 de outubro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 04 de outubro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 05 de outubro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 06 de outubro de 2023.

Pagamentos referentes a outubro para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 25 de outubro de 2023;

Benefício final 2: 26 de outubro de 2023;

Benefício final 3: 27 de outubro de 2023;

Benefício final 4: 30 de outubro de 2023;

Benefício final 5: 31 de outubro de 2023;

Benefício final 6: 01 de novembro de 2023;

Benefício final 7: 03 de novembro de 2023;

Benefício final 8: 06 de novembro de 2023;

Benefício final 9: 07 de novembro de 2023;

Benefício final 0: 08 de novembro de 2023.

Pagamentos referentes a outubro para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de novembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 03 de novembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 06 de novembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 07 de novembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 08 de novembro de 2023.

Pagamentos referentes a novembro para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 24 de novembro de 2023;

Benefício final 2: 27 de novembro de 2023;

Benefício final 3: 28 de novembro de 2023;

Benefício final 4: 29 de novembro de 2023;

Benefício final 5: 30 de novembro de 2023;

Benefício final 6: 01 de dezembro de 2023;

Benefício final 7: 04 de dezembro de 2023;

Benefício final 8: 05 de dezembro de 2023;

Benefício final 9: 06 de dezembro de 2023;

Benefício final 0: 07 de dezembro de 2023.

Pagamentos referentes a novembro para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 01 de dezembro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 04 de dezembro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 05 de dezembro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de dezembro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de dezembro de 2023.

Pagamentos referentes a dezembro para quem ganha até um salário

Benefício final 1: 21 de dezembro de 2023;

Benefício final 2: 22 de dezembro de 2023;

Benefício final 3: 26 de dezembro de 2023;

Benefício final 4: 27 de dezembro de 2023;

Benefício final 5: 28 de dezembro de 2023;

Benefício final 6: 02 de janeiro de 2024;

Benefício final 7: 03 de janeiro de 2024;

Benefício final 8: 04 de janeiro de 2024;

Benefício final 9: 05 de janeiro de 2024;

Benefício final 0: 08 de janeiro de 2024.

Pagamentos referentes a dezembro para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: 02 de janeiro de 2024;

Benefício final 2 e 7: 03 de janeiro de 2024;

Benefício final 3 e 8: 04 de janeiro de 2024;

Benefício final 4 e 9: 05 de janeiro de 2024;

Benefício final 5 e 0: 08 de janeiro de 2024.

Reajuste do salário-mínimo

Todos os anos, no início de janeiro, o governo federal divulga o valor atualizado do salário-mínimo para o ano que está começando. Para 2023, o atual governo propôs o valor de R$ 1.302, mais uma vez, sem reajuste real (acima da inflação). No entanto, a equipe de transição de governo pretende elevar o mínimo para R$ 1.320. O valor atual do mínimo é R$ 1.212.

Portanto, quem está atento ao calendário de pagamentos do INSS 2023 e quer saber qual será o valor que os aposentados e pensionistas do INSS vão receber no próximo ano, deve aguardar até janeiro.