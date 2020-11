Calendário do INSS: vejas as datas de pagamento até o fim do ano

Existem cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). É possível observar a data de pagamento dos benefícios no calendário do INSS, que foi divulgado no início do ano de 2020. Primeiro, há as datas para quem recebe até um salário mínimo. Depois, para quem recebe acima disso. Nota-se que as datas são divididas de acordo com o número final do benefício do segurado, mas não se considera o último dígito verificador, que vem após o hífen. Então, vejas as datas de pagamento para os meses de novembro e dezembro.

Novembro – Calendário do INSS

Benefícios de até R$ 1045 (um salário mínimo):

3 de novembro: final 6

4 de novembro: final 7

5 de novembro: final 8

6 de novembro: final 9

9 de novembro: final 0

24 de novembro: final 1

25 de novembro: final 2

26 de novembro: final 3

27 de novembro: final 4

30 de novembro: final 5

Benefícios acima de um salário mínimo:

3 de novembro: final 1 e 6

4 de novembro: final 2 e 7

5 de novembro: final 3 e 8

6 de novembro: final 4 e 9

9 de novembro: final 5 e 0

Dezembro

Agora, veja o calendário do INSS do mês de dezembro.

Benefícios de até R$ 1045 (um salário mínimo):

1º de dezembro: final 6

2 de dezembro: final 7

3 de dezembro: final 8

4 de dezembro: final 9

7 de dezembro: final 0

22 de dezembro: final 1

23 de dezembro: final 2

28 de dezembro: final 3

29 de dezembro: final 4

30 de dezembro: final 5

Benefícios acima de um salário mínimo:

1º de dezembro: final 1 e 6

2 de dezembro: final 2 e 7

3 de dezembro: final 3 e 8

4 de dezembro: final 4 e 9

7 de dezembro: final 5 e 0

Revisão dos benefícios

A saber, desde setembro o INSS está notificando segurados que tiveram seus benefícios revisados e que se constatou necessidade de reavaliação dos documentos. Cerca de 1,7 milhão segurados vão receber notificações, por cartas físicas e virtuais. Os segurados devem apresentar documentos como: CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e carteira de trabalho. O que pode ser feito pela internet, através do site ou aplicativo Meu INSS.

