Meu INSS: Como fazer atualização de dados? Confira passo a passo

O Meu INSS é o aplicativo da Previdência Social. Sendo assim, a atualização dos dados cadastrais é a garantia de continuidade de benefício do INSS. Portanto, deve ser realizada pelo portal ou aplicativo.

Segundo a Previdência Social, mais de 1,7 milhões de beneficiários do INSS receberam a notificação e devem usar o Meu INSS para atualização. Caso contrário, pode haver a suspensão e até cancelamento do benefício.

Meu INSS – Atualização

Para fazer a atualização de dados pelo Meu INSS, o beneficiário deve acessar o portal ou aplicativo. Depois disso:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em primeiro lugar, faça login, usando CPF e senha;

Escolha a opção “Agendamentos/Requerimentos”;

Clique em “novo requerimento”;

Digite “dados” no campo “pesquisar”, no canto superior da página;

Em seguida, selecione qual serviço precisa de atualização;

Por fim, confira e atualize os dados.

Logo após, o acompanhamento da atualização será disponível na aba “Agendamentos/Requerimentos”. Seja no site ou no aplicativo.

Documentos necessários para atualização

Geralmente, há necessidade de documentos originais para atualização. Sendo assim, o beneficiário deve ter em mãos, os seguintes documentos:

Documentos pessoais com foto do beneficiário, tais como RG e CPF;

Título de eleitor;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência.

Além disso, dados como nome completo, nome da mãe, e-mail, telefone precisam de atualização. Também, a procuração ou termo de representação legal. Sendo assim, documento de identificação com foto, RG ou CNH por exemplo, e CPF do procurador ou representante.

Por fim, só os beneficiários que receberam a notificação por carta do INSS devem atualizar os dados pelo aplicativo ou site. Dessa forma, para baixar o aplicativo, acesse a loja de aplicativos do smartphone ou tablet seja no Android e iOS.

Leia também