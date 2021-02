Calendário INSS: datas de pagamentos de fevereiro de 2021

Segundo o calendário de fevereiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2021, disponível no site da Caixa Econômica Federal e liberados no início do ano, os pagamentos referentes a este mês devem se iniciar em 22 de fevereiro. Aqueles que recebem até um salário mínimo, portanto, devem receber antes. O dia do pagamento varia conforme o número final do benefício. Vale lembrar que os pagamentos referentes ao mês de janeiro continuam até o dia 5 de fevereiro. Confira o calendário deste mês para benefícios de segurados do INSS:

Calendário INSS de 2021

Também é possível consultar essas datas no site ou aplicativo Meu INSS. Assim como verificar os valores dos benefícios devidos. Portanto, é preciso fazer login na plataforma. É possível ainda baixar o calendário do INSS de 2020, ao clicar em “Calendário de Pagamento” na página inicial.

Benefícios de até um salário mínimo

Os segurados que recebem até um salário mínimo recebem os pagamentos antes. Assim, os pagamentos referentes a janeiro serão feitos entre janeiro (dos números finais 1 a 5) e início de fevereiro. Dessa maneira, confira o calendário do INSS de janeiro de 2021:

Final 1: benefícios serão pagos no dia 22 de fevereiro;

Final 2: benefícios serão pagos no dia 23 de fevereiro;

Número final 3: benefícios serão pagos no dia 24 de fevereiro;

Final 4: benefícios serão pagos no dia 25 de fevereiro;

Final 5: benefícios serão pagos no dia 26 de fevereiro;

Número final 6: benefícios serão pagos no dia 1 de março;

Final 7: benefícios serão pagos no dia 2 de março;

Final 8: benefícios serão pagos no dia 3 de março;

Número final 9: benefícios serão pagos no dia 4 de março;

Final 0: benefícios serão pagos no dia 5 de março.

Benefícios acima de um salário mínimo

Entretanto, aqueles que recebem mais de um salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro. Confira as datas:

Final 1 e 6: benefícios serão pagos no dia 1 de março;

Final 2 e 7: benefícios serão pagos no dia 2 de março;

Número final 3 e 8: benefícios serão pagos no dia 3 de março;

Final 4 e 9: benefícios serão pagos no dia 4 de março;

Final 5 e 0: benefícios serão pagos no dia 5 de março.

Onde encontrar o número final?

Para saber o dia correto do pagamento, conforme o calendário do INSS de 2021, o segurado deve saber o número do benefício. Cada benefício é composto por uma numeração única, e segue o padrão de 10 dígitos no formato “999.999.999-9”. O número para consultar o pagamento deve ser o último, assim desconsiderando o dígito.

Como sacar os benefícios do INSS?

Segundo a Caixa Econômica Federal, o beneficiário tem até 60 dias após a disponibilização dos recursos para sacar os benefícios com o seu cartão​. O beneficiário deve se dirigir a uma Agência Caixa com os documentos necessários e o cartão magnético da Previdência Social, e quem não puder comparecer deve nomear um procurador autorizado pelo posto do INSS para efetuar o saque. Portanto, os documentos são:

Documento oficial de identificação com foto

Número do benefício

