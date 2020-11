Como remarcar perícia médica do INSS? Veja passo a passo

É possível remarcar perícia médica do INSS de maneira online. Muitos beneficiários ficaram sem atendimento por razão de agências fechadas e falta de profissionais. Nota-se que o Instituto Nacional do Seguro Social passou por um período de greve no início de sua reabertura, que ocorreu a partir do dia 14 de setembro. De acordo com dados do fim de setembro, há uma fila de espera de mais de 1,8 milhão de pedidos de benefícios para serem analisados, a maioria deles para perícias médicas.

Nesse sentido, nota-se que a perícia médica só é realizada a partir de agendamento prévio e é necessária para a comprovação de benefícios por incapacidade como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No procedimento, o perito verifica a existência do acidente ou da doença. E se há condição ou não do segurado continuar trabalhando. Concluindo também se a situação da pessoa pode piorar ao exercer suas atividades.

Passo a passo para remarcar perícia médica do INSS

Então, veja o passa a passo para remarcar perícia médica do INSS:

1º passo: Acessar o site ou aplicativo Meu INSS;

Acessar o site ou aplicativo Meu INSS; 2º passo: Fazer login (ou cadastro caso ainda não tenha);

Fazer login (ou cadastro caso ainda não tenha); 3º passo: Escolher a opção “Agendar Perícia”;

Escolher a opção “Agendar Perícia”; 4º passo: Clicar em “Remarcar perícia”;

Clicar em “Remarcar perícia”; 5º passo: Inserir as informações pedidas.

Sendo assim, ao finalizar o reagendamento é possível acompanhar o pedido na mesma plataforma, em “Agendamentos/Solicitações”. Com a confirmação, basta comparecer à agência do INSS selecionada no dia e hora marcada.

Em situação de agendar a perícia médica pela primeira vez, basta escolher a opção “Perícia Inicial” no passo 3. Ou clicar em “Perícia de Prorrogação” caso já receba o benefício.

Por fim, também pode-se fazer o agendamento por ligação, através da Central 135 do INSS, que fica disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

