Como solicitar auxílio-doença? Aprenda passo a passo

A solicitação do auxílio-doença pode ser feita pela internet, através do site ou aplicativo Meu INSS. O benefício é pago a segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que estejam temporariamente incapazes de trabalhar, por acometimento de doença ou acidente.

Normalmente, para ter direito ao benefício é preciso passar por perícia médica, que pode ser agendada na mesma plataforma. No entanto, devido a pandemia do novo coronavírus, o INSS permitiu o pedido do benefício sem a realização dessa consulta, bastando anexar atestado médico na solicitação.

A saber, a partir de um decreto presidencial ficou definido que a antecipação vale para requerimentos de auxílio-doença feitos até 30 de novembro. De modo que, o pagamento do benefício fica limitado a 60 dias e não pode o exceder o dia 31 de dezembro.

Ademais, veja como deve ser o atestado anexado ao requerimento com declaração de responsabilidade:

Legível e sem rasuras;

Conter assinatura e carimbo do médico, com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM);

Ter informações sobre a doença ou a respectiva numeração da Classificação Internacional de Doenças (CID);

Ter indicação do prazo estimado do repouso necessário.

Passo a passo para solicitar o auxílio-doença

Então, entenda como solicitar o auxílio-doença pela internet.

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Faça login; Na tela inicial, clique em “Agendamento/Solicitações” Depois, aperte em “Novo Requerimento”; Na barra de pesquisa, digite “auxílio” e clique na opção “Auxílio-doença com documento médico”, Aperte em “Avançar”; Leia as informações que vão aparecer e clique em “Avançar”; Feito isso, aparecerá um formulário com seus dados, faça correções se necessário; No fim da página, anexe os documentos de identificação solicitados; Em seguida, clique em “Atestado médico” e anexe a imagem desse documento; Aperte em “ Avançar” Então, digite seu CEP para selecionar uma agência do INSS próxima a sua residência; Selecione a opção “Declaro que li e concordo com as informações acima” e depois aperte “Avançar”. Por fim, clique em “Gerar comprovante” para ter o arquivo do seu pedido.

Nota-se que o trabalhador pode verificar o andamento da solicitação na mesma plataforma.

