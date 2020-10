Consulta de benefício do INSS pelo CPF? Veja como fazer

Há diferentes formas de consultar benefício do INSS pelo CPF. Nesse sentido, o uso do número do documento pode ser útil na busca por informações de maneira rápida e simples.

Há diferentes formas de consultar benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelo CPF. Nesse sentido, o uso do número do documento pode ser útil na busca por informações de maneira rápida e simples. Ou ainda no caso de não ter em mãos o número do benefício e número do NIS.

Consulta no aplicativo Meu INSS

Uma das formas de consultar o benefício do INSS pelo CPF é através do site Meu INSS, bem como pelo aplicativo de mesmo nome. Ao efetuar o login, o beneficiário pode clicar em “meus benefícios”. Inserindo o número do documento será possível acompanhar a situação de um pedido, por exemplo.

A saber, a plataforma Meu INSS oferece vários serviços, como simulação de aposentadoria, por meio da Calculadora do INSS. Além de agendamentos de perícias médicas, pedidos de benefícios e outras solicitações.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Consulta de benefício do INSS por telefone

Em seguida, também é possível usar o CPF para consultar beneficio do INSS em ligação telefônica. Isso pode ser feito pela Central Telefônica do INSS. Basta ligar no número 135. Sendo assim, na ligação deve-se informar o número do documento e conferir outras informações de cadastro.

É possível ligar de segunda a sábado, entre 7h00 e 22h00. Usando telefones fixos ou públicos, as ligações são gratuitas. Mas em caso de ligar pelo celular, cobra-se a tarifa de custo de uma ligação local.

Consulta com CPF no site da Previdência Social

Por fim, também há a alternativa de consultar o benefício em site da Previdência Social. Ao acessá-lo, a orientação é clicar em “Consulta de situação de benefício”. Depois em “Acompanhar Pedido”. Feito isso, ocorrerá um redirecionamento à página do Meu INSS.

Consulta presencial

Em situação de preferir verificar a situação do benefício do INSS em uma agência do instituto, é necessário realizar um agendamento. Caso contrário, pode não haver atendimento. Portanto, para agendar basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS e ir a seção “Agendamentos/Solicitações”.

Entretanto, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus o INSS está dando prioridade para agendamentos com maior urgência, como é o caso de perícias médicas.

Veja então os alguns benefícios e serviços do INSS que se pode solicitar sem sair de casa: