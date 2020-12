Consultar benefício do INSS pelo CPF: veja 3 maneiras

É possível consultar a situação de benefício do INSS pelo número do CPF. Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social são identificados através de um código, que normalmente é enviado com a carta de concessão de um benefício. Então na falta deste código ou ainda do número do NIS, o CPF pode ser usado para a consulta.

Como consultar o benefício do INSS pelo CPF?

Para consultar benefício do INSS pelo CPF há diferentes maneiras. Seja pela internet ou por ligação telefônica. Veja três formas:

Consulta pelo site ou aplicativo Meu INSS; Através do site da Previdência Social; Pela Central Telefônica do INSS.

Consulta pelo site ou aplicativo Meu INSS

Uma das formas de consultar o benefício do INSS pelo CPF com o uso da internet é acessando o site ou aplicativo Meu INSS. Primeiro, é necessário fazer login na plataforma e então clicar no item “Meus benefícios”. Feito isso, basta inserir o número do CPF para acompanhar a situação ou pedido de um benefício, por exemplo.

Nota-se que essa plataforma oferece vários outros serviços para realizar sem ir à uma agência do INSS. Como é o caso de solicitar extrato de pagamento de benefício, simular aposentadoria e agendar perícia médica.

Consulta pela internet no site da Previdência Social

Em seguida, mais uma maneira de consultar o benefício do INSS pelo CPF com o uso da internet é através do site da Previdência Social. Ao entrar na página, a orientação é ir até a aba “Assuntos”, depois clicar em “Outros Assuntos” e então em “Consulta de situação de benefício”.

Para fazer o procedimento, basta apertar em “Acompanhar pedido” e na página seguinte informar o nome e número do CPF.

Consulta pelo telefone 135

Ademais, também é possível fazer consulta de benefício do INSS por meio de ligação telefônica. Basta ligar para o número 135, que é a Central Telefônica do INSS. Na ligação será necessário número do documento e conferir outras informações de cadastro.

Esse canal funciona de segunda a sábado, entre 7h00 e 22h00. Usando telefones fixos ou públicos, as ligações são gratuitas. Mas em caso de ligar pelo celular, cobra-se a tarifa de custo de uma ligação local.

