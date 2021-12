Divulgado o calendário de pagamento do INSS em 2022

O Governo Federal divulgou as datas para pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em 2022 para aposentados e pensionistas. O calendário segue a mesma sequência dos anos anteriores, que leva em conta o número do benefício do segurado. Atualmente, mais de 36 milhões de brasileiros têm direito aos benefícios do INSS. Quanto ao valor que deve ser pago, é preciso aguardar a atualização do salário mínimo para o próximo ano, o que deve acontecer somente em janeiro. Confira o calendário de pagamento do INSS em 2022.

Calendário de pagamento do INSS em 2022 divulgado pelo governo

Ainda sem o valor do salário mínimo para o próximo ano definido, o INSS já divulgou o calendário de pagamento de benefícios do INSS para mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas no ano de 2022. As datas seguem a mesma sequência dos anos anteriores e são definidas de acordo com o número do cartão do segurado. O calendário é o mesmo para quem é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e para as pessoas com deficiência.

De acordo com a tabela divulgada pela instituição, a folha de janeiro deve começar a ser paga entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. O calendário de pagamento do INSS em 2022 começa pelos cidadãos que recebem um salário mínimo e depois se estende aos segurados que recebem acima desse valor.

Confira as datas:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Janeiro – de 25 de janeiro a 07 de fevereiro

Fevereiro – de 21 de fevereiro a 09 de março

Março – de 25 de março a 07 de abril

Abril – de 25 de abril a 06 de maio

Maio – de 25 de maio a 07 de junho

Junho – de 24 de junho a 07 de julho

Julho – de de 25 de julho a 05 de agosto

Agosto – de 25 de agosto a 08 de setembro

Setembro – de 26 de setembro a 07 de outubro

Outubro – de 25 de outubro a 07 de novembro

Novembro – de 24 de novembro a 07 de dezembro

Dezembro – de 23 de dezembro a 06 de janeiro de 2023

Para quem recebe mais que um salário mínimo:

Janeiro – de 01 a 07 de fevereiro

Fevereiro – de 03 a 09 de março

Março – de 01 a 07 de abril

Abril – de 02 a 06 de maio

Maio – de 01 a 07 de junho

Junho – de 01 a 07 de julho

Julho – de 01 a 05 de agosto

Agosto – de 01 a 08 de setembro

Setembro – de 03 a 07 de outubro

Outubro – de 01 a 08 de novembro

Novembro – de 01 a 07 de dezembro

Dezembro – de 02 a 06 de janeiro de 2023

Como saber a data dos pagamentos do próximo ano?

Para saber em qual data vai receber o pagamento, o beneficiário deve verificar o número impresso no cartão do benefício. Sem considerar o dígito que vem depois do traço, o último número é o que indica a data do calendário de pagamento do INSS em 2022. Por exemplo: o cartão de número 123.456.789-0 tem como último número o 9. O pagamento é feito sempre entre o fim de um mês e o início de outro.

Confira a tabela de acordo com o número do benefício: