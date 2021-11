Qual será o novo valor do benefício do INSS em 2022?

Anualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social reajusta o valor dos benefícios que são pagos aos seus aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílios previdenciários. Diante disso e com a proximidade do final de ano, veja a seguir qual será o valor do benefício do INSS em 2022

Qual o valor do benefício do INSS em 2022?

Atualmente o valor recebido pelos segurados é de R$ 1.100. Mas se permanecer a atual previsão do governo e a inflação for encerrada este ano em 9,1%, o valor mínimo do benefício do INSS em 2022 será de R$ 1.200. Vale lembrar que todos os benefícios previdenciários e assistenciais que são pagos pelo governo se baseiam no piso nacional, isso quer dizer que nenhum dos pagamentos do INSS pode ter valor menor que o salário mínimo em vigor.

Por sua vez, quem recebe mais de um salário mínimo deve fazer o calculo de acordo com a base no acumulado do INPC. Então, para saber o valor do benefício do INSS em 2022 neste caso, fazemos o seguinte cálculo: pegamos o valor do benefício que está sendo pago este ano e multiplicamos pelo INPC, cuja nova previsão é de 9.1%. Portanto, caso se confirme o valor do salário mínimo de R$ 1.200, veja qual será o valor dos benefícios pagos pelo INSS em 2022:

>> Auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-família: os segurados que recebem um desses três benefícios tem direito à um salário mínimo por mês. Com o reajuste em 2022 de R$ 100 será pago aos beneficiários o valor de R$1.200;

>> Benefício de Prestação Continuada (BPC): esse benefício é pago para quem possui mais de 65 anos e pessoas com deficiência que recebem mensalmente um salário mínimo. Com o reajuste previsto de 9.1% o BPC em 2022 também será de R$ 1.200;

>> Pensões (por morte ou por invalidez): esses benefícios também são calculadas com base no salário-mínimo, sendo assim, o pagamento em 2022 pode chegar à R$1.200.

>> Aposentadorias: o pagamento desse benefício depende da média salarial e o tempo de contribuição dos segurados. Nesse caso, o valor do benefício em 2022 com o reajuste previsto de 9.1% pode chegar aos seguintes valores:

Benefícios em 2021 Valor do benefício em 2022, com o reajuste R$ 1.100 R$ 1.200,01 R$ 2.000 R$ 2.182,00 R$ 3.000 R$ 3.273 R$ 4.000 R$ 4. 364 R$ 5.000 R$ 5. 455 R$ 6.000 R$ 6.546

RELACIONADO | Quem terá direito ao 14º salário do INSS se proposta for aprovada?

Como é reajustado o valor do benefício do INSS?

As alterações no valor do benefício do INSS são feitas de acordo com o piso salarial nacional vigente. Este, por sua vez, é reajustado conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede o acúmulo da inflação do país. Essa mudança anual é obrigatória e determinada pela Constituição com o objetivo de que seja preservado o poder de compra dos trabalhadores.

Sendo assim, em agosto a previsão do governo federal era de que o piso nacional de 2022 seria de R$ 1.169. Mas diante da alta da inflação brasileira cuja previsão é fechar o ano com uma alta de aproximadamente 8,4%, a previsão de reajuste foi alterada novamente passando para R$1.192,40.

Esse seria o novo valor do benefício do INSS em 2022, no entanto, na semana passada o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, informou uma nova projeção para o INPC passou para 9,1%.

É importante ressaltar que essa previsão ainda pode passar por novos reajustes até janeiro. A própria equipe econômica do governo já afirmou que o valor oficial será definido após a aprovação da PEC dos Precatórios, o que também influenciará diretamente no valor do benefício do INSS em 2022.

Como saber o valor do benefício do INSS?

O novo valor que será pago pelo INSS influenciará as aposentadorias; pensões por morte; auxílio-reclusão; salário-maternidade, o BPC (Benefício de Prestação Continuada), dentre outros. Então, para saber qual é o valor do seu benefício devem acessar o site do INSS ou aplicativo Meu INSS e fazer a consulta.

Para quem vai fazer o primeiro acesso, é preciso fazer um cadastro mediante aos dados pessoais do segurado. Depois de registrar os dados solicitados, responda às questões que estão relacionadas ao histórico de trabalho. Para aqueles que já se cadastraram, basta informar o login e a senha.

Ao acessar, procure na página inicial a opção “Extrato de Pagamento”. Assim, será disponibilizado todo o relatório do benefício, incluindo o valor e a data de depósito.

Para saber mais detalhes do pagamento, clique no valor do benefício do INSS. Assim, serão informados os descontos, se houver.