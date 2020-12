INSS envia carta para quem vai receber diferença do auxílio-doença

Neste mês o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga a diferença das antecipações do auxílio-doença concedidas até 31 de outubro. Os segurados que tiverem direito ao dinheiro vão receber uma carta do INSS com informações sobre o recálculo e total devido.

Nota-se que a antecipação do benefício foi de R$ 1045, um salário mínimo. Segurados puderam receber o valor sem a realização de perícia médica, através de solicitação no site ou aplicativo Meu INSS. O prazo para pedir as antecipações do benefício por incapacidade temporária finalizou no dia 30 de novembro. Ademais, segurados que tinham direito a receber mais que um salário mínimo devem receber a diferença.

De acordo com a autarquia, foram concedidas 1,1 milhão de antecipações. Ao passo que, 600 mil trabalhadores terão seus processos analisados automaticamente, para verificar o direito a valores referentes à diferença. Nesse sentido, nem todo beneficiário que teve o auxílio-doença antecipado, vai receber uma carta do INSS. Isso por que, pode não haver alteração no valor do benefício após ser feita a revisão.

O auxílio-doença é concedido a segurados que estão temporariamente incapazes de trabalhar, por acometimento de doença ou acidente.

Como receber a diferença do auxílio-doença?

O pagamento da diferença do auxílio-doença será feito em conta corrente do segurado que recebe nessa modalidade. Ou ainda diretamente no caixa do banco e por meio de saque com cartão magnético.

Além de verificar o recebimento de carta do INSS, o beneficiário pode consultar se vai receber os valores pela plataforma Meu INSS ou pelo telefone 135.

O cálculo da diferença do auxílio-doença é feito com base no valor da antecipação (R$ 1045), sendo feita correção da inflação e proporcional ao tempo de afastamento, sendo assim pelo total de parcelas recebidas.

No mês de outubro o INSS já havia autorizado o pagamento das diferenças para 497.085 segurados, os quais tiveram antecipação concedida até 02 de julho.

