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INSS paga novo grupo de beneficiários nesta terça-feira (4); veja quem recebe

Beneficiários com NIS final 2 e 7 recebem hoje

Escrito por Anny Malagolini
INSS paga novo grupo de beneficiários
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O INSS libera nesta terça-feira (4) uma nova rodada de pagamentos para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que recebem acima de um salário mínimo. Desta vez, o depósito será feito para quem tem número final de benefício 2 e 7, conforme o calendário oficial da Previdência Social.

Os depósitos são realizados de forma escalonada para evitar filas nas agências bancárias e facilitar o atendimento aos mais de 40 milhões de beneficiários em todo o país. A data de pagamento é definida de acordo com o penúltimo número do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Os valores podem ser consultados pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da Central 135, que funciona de segunda a sábado.

Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

O cronograma para os beneficiários que recebem acima do piso nacional segue as seguintes datas:

Final do benefícioData de pagamento
1 e 63 de agosto (já pago)
2 e 74 de agosto
3 e 85 de agosto
4 e 96 de agosto
5 e 07 de agosto

Quem recebe até um salário mínimo segue um calendário diferente, também organizado de acordo com o número final do benefício.

Beneficiários já receberam o 13º salário em 2026

Neste ano, aposentados, pensionistas e segurados do INSS receberam o 13º salário de forma antecipada. A medida foi autorizada pelo Governo Federal e beneficiou mais de 35 milhões de pessoas, repetindo a estratégia adotada nos últimos anos para reforçar a renda dos segurados.

O abono anual foi pago aos beneficiários que receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão ao longo de 2026.

Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) não têm direito ao 13º salário. Isso ocorre porque esses pagamentos possuem caráter assistencial e seguem regras diferentes das aplicadas aos benefícios previdenciários do INSS.

Os segurados que desejarem confirmar a data do depósito, consultar o extrato de pagamento ou verificar o valor do benefício podem acessar o Meu INSS ou entrar em contato com a Central 135. O atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, em horário comercial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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