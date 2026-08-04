INSS paga novo grupo de beneficiários nesta terça-feira (4); veja quem recebe

INSS paga novo grupo de beneficiários nesta terça-feira (4); veja quem recebe

O INSS libera nesta terça-feira (4) uma nova rodada de pagamentos para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que recebem acima de um salário mínimo. Desta vez, o depósito será feito para quem tem número final de benefício 2 e 7, conforme o calendário oficial da Previdência Social.

Os depósitos são realizados de forma escalonada para evitar filas nas agências bancárias e facilitar o atendimento aos mais de 40 milhões de beneficiários em todo o país. A data de pagamento é definida de acordo com o penúltimo número do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Os valores podem ser consultados pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da Central 135, que funciona de segunda a sábado.

Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

O cronograma para os beneficiários que recebem acima do piso nacional segue as seguintes datas:

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6 3 de agosto (já pago) 2 e 7 4 de agosto 3 e 8 5 de agosto 4 e 9 6 de agosto 5 e 0 7 de agosto

Quem recebe até um salário mínimo segue um calendário diferente, também organizado de acordo com o número final do benefício.

Beneficiários já receberam o 13º salário em 2026

Neste ano, aposentados, pensionistas e segurados do INSS receberam o 13º salário de forma antecipada. A medida foi autorizada pelo Governo Federal e beneficiou mais de 35 milhões de pessoas, repetindo a estratégia adotada nos últimos anos para reforçar a renda dos segurados.

O abono anual foi pago aos beneficiários que receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão ao longo de 2026.

Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) não têm direito ao 13º salário. Isso ocorre porque esses pagamentos possuem caráter assistencial e seguem regras diferentes das aplicadas aos benefícios previdenciários do INSS.

Os segurados que desejarem confirmar a data do depósito, consultar o extrato de pagamento ou verificar o valor do benefício podem acessar o Meu INSS ou entrar em contato com a Central 135. O atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, em horário comercial.