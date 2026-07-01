Como se aposentar com fibromialgia pelo INSS? Veja quem tem direito

A fibromialgia pode dar direito a benefícios do INSS, mas o diagnóstico sozinho não garante aposentadoria. Para conseguir o benefício, o segurado precisa comprovar que a doença causa limitações importantes para o trabalho ou para a vida diária. Com a Lei nº 15.176/2025, a pessoa com fibromialgia também pode ser equiparada à pessoa com deficiência, desde que passe por avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A regra não transforma todo paciente com fibromialgia em PcD automaticamente, mas abre caminho para análise individual do caso.

Como faço para me aposentar com fibromialgia?

Para se aposentar com fibromialgia, o primeiro passo é entender que o INSS não concede aposentadoria apenas porque a pessoa tem o CID M79.7, usado para classificar a doença. O que será analisado é o impacto da fibromialgia na capacidade de trabalhar.

Segundo o INSS, a fibromialgia é uma condição marcada por dor muscular generalizada e crônica, geralmente acompanhada de sintomas como cansaço, sono não reparador, ansiedade e depressão. O órgão reforça que o CID ajuda no registro médico, mas não é o único fator para liberar um benefício.

Na prática, a aposentadoria pode ser possível em duas situações principais. A primeira é quando a perícia médica conclui que a pessoa está incapaz de forma total e permanente para o trabalho. Nesse caso, o benefício avaliado é a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. A segunda possibilidade envolve a aposentadoria da pessoa com deficiência, caso a fibromialgia seja reconhecida como deficiência após avaliação biopsicossocial.

A Lei nº 15.176/2025 incluiu a possibilidade de equiparar pessoas com fibromialgia, fadiga crônica, síndrome complexa de dor regional e doenças correlatas à pessoa com deficiência. Mas essa equiparação depende de avaliação que considere impedimentos nas funções do corpo, fatores sociais, ambientais, psicológicos e pessoais, além da limitação para atividades e da restrição de participação na sociedade.

Isso significa que duas pessoas com fibromialgia podem ter resultados diferentes no INSS. Uma pode seguir trabalhando com tratamento e adaptações. Outra pode ter crises intensas, dor persistente, fadiga severa, problemas de memória, dificuldade para ficar em pé, caminhar, carregar peso, cumprir jornada ou manter produtividade. É esse conjunto de limitações que precisa aparecer nos laudos.

Para aumentar as chances de análise correta, o ideal é reunir documentos médicos recentes e detalhados. Entram nessa lista laudos de reumatologista, neurologista, psiquiatra, ortopedista, fisioterapeuta ou outros profissionais que acompanhem o caso. Também ajudam exames, receitas, relatórios de tratamento, afastamentos anteriores, prontuários, declaração da empresa sobre a função exercida e documentos que mostrem como a doença afeta a rotina profissional.

A fibromialgia é considerada uma doença invisível porque muitas vezes não aparece em exames simples. Por isso, o relatório médico deve ser claro. Não basta dizer “paciente tem fibromialgia”. O documento precisa explicar sintomas, tempo de tratamento, medicamentos usados, frequência das crises, limitações físicas e cognitivas e por que a pessoa não consegue exercer sua atividade habitual.

Quem tem fibromialgia tem direito a algum benefício?

Sim, quem tem fibromialgia pode ter direito a benefício do INSS, mas depende da situação da pessoa. O benefício mais comum é o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Ele pode ser solicitado quando o segurado fica incapaz para o trabalho por mais de 15 dias. O próprio INSS informa que pessoas com fibromialgia podem pedir esse benefício pelo Meu INSS ou pelo telefone 135, desde que comprovem a incapacidade.

Para ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, em regra, é preciso ter qualidade de segurado, cumprir carência mínima de 12 contribuições e apresentar documentos médicos que comprovem o afastamento. O pedido é analisado pela Perícia Médica Federal, que pode avaliar documentos ou chamar o segurado para perícia presencial.

Se a incapacidade for considerada temporária, o INSS pode liberar o auxílio por um período determinado. Caso o problema continue, o segurado pode pedir prorrogação antes da alta. Se a perícia entender que a incapacidade é permanente e sem possibilidade de reabilitação para outra função, o benefício pode ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente.

Outra possibilidade é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC/Loas. Ele não é aposentadoria e não exige contribuição ao INSS, mas é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de baixa renda. No caso da fibromialgia, o caminho seria comprovar a deficiência e a vulnerabilidade social. Como a nova lei permite a equiparação à pessoa com deficiência mediante avaliação biopsicossocial, esse pode ser um ponto importante para famílias de baixa renda, mas a concessão continua dependendo da análise do caso concreto.

Também existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. Segundo o Gov.br, para pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, é preciso comprovar que trabalhou na condição de pessoa com deficiência por, no mínimo, 180 meses ao longo do tempo de contribuição. Durante a análise, o segurado pode ser chamado para perícia médica e avaliação social.

A regra da aposentadoria PcD pode reduzir o tempo necessário para se aposentar, conforme o grau da deficiência: leve, moderada ou grave. Mas, novamente, a fibromialgia precisa ser reconhecida como deficiência no caso específico da pessoa. A nova lei não garante automaticamente aposentadoria antecipada, cotas ou isenções. O Senado chegou a destacar que a equiparação depende de avaliação biopsicossocial e que não é correto afirmar que a lei assegura, de forma automática, todos os direitos de PcD a pessoas com fibromialgia.

Como pedir aposentadoria passo a passo

O pedido de benefício por incapacidade começa pela internet, no site ou aplicativo Meu INSS. O Gov.br informa que o serviço é iniciado totalmente online e que, durante a análise, a pessoa pode ser chamada para perícia médica.

O primeiro passo é separar os documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovantes de contribuição e documentos médicos. O laudo, relatório ou atestado precisa estar legível, sem rasuras, com nome completo do paciente, data de emissão, tempo estimado de repouso, assinatura e carimbo do profissional, além das informações sobre a doença ou o CID.

Depois, acesse o Meu INSS com CPF e senha do Gov.br. No campo de busca, digite “Benefício por incapacidade”. Em seguida, escolha “Pedir Novo Benefício” e avance conforme as orientações do sistema. O segurado deve anexar os documentos médicos e preencher as informações solicitadas.

Se a pessoa ainda está trabalhando, o pedido normalmente começa como auxílio por incapacidade temporária. Na perícia, o INSS avalia se o caso é temporário ou permanente. O próprio Gov.br informa que, durante a perícia, será avaliado se o benefício devido é temporário, como o auxílio-doença, ou permanente, como a aposentadoria por invalidez.

Para quem busca aposentadoria da pessoa com deficiência, o caminho é procurar no Meu INSS pelo serviço de aposentadoria da pessoa com deficiência. Nesse caso, além da documentação médica, é importante reunir provas de que a limitação existia durante o período de trabalho. Podem ajudar relatórios antigos, afastamentos, adaptações no emprego, exames, receitas, prontuários e documentos que mostrem a evolução da doença.

Após enviar o pedido, acompanhe o andamento pelo próprio Meu INSS. Se houver exigência, responda dentro do prazo e envie os documentos solicitados. Se a perícia for marcada, leve todos os laudos atualizados e explique, de forma objetiva, como a fibromialgia afeta sua rotina de trabalho: dor, fadiga, crises, dificuldade de concentração, sono, uso de remédios, limitações para permanecer sentado ou em pé e qualquer restrição ligada à função exercida.

Se o INSS negar o pedido, a pessoa pode apresentar recurso administrativo dentro do prazo informado na decisão. Também é possível buscar orientação com advogado previdenciário ou defensoria pública, especialmente quando há laudos fortes, afastamentos recorrentes ou incapacidade evidente não reconhecida pela perícia.

Em resumo, a fibromialgia pode sim dar direito a benefício, inclusive aposentadoria em casos mais graves. Mas o ponto central é a prova da incapacidade ou da deficiência. Quanto mais completo for o histórico médico e mais clara for a demonstração das limitações, maior a chance de o INSS avaliar corretamente o pedido.