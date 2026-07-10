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Mutirão do INSS abre vagas para perícia médica e avaliação social em SP; veja local

Atendimentos acontecem dias 11 e 12 de julho

Escrito por Anny Malagolini
Mutirão do INSS Agência Brasil

Moradores de São Paulo terão uma nova oportunidade de realizar perícias médicas e avaliações sociais do INSS neste fim de semana. A agência da Previdência Social de Lins, no interior paulista, disponibilizou 492 vagas para atendimento no sábado (11) e no domingo (12).

Os procedimentos são etapas necessárias para a análise e a concessão de determinados benefícios previdenciários e assistenciais, como o auxílio por incapacidade temporária e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme o tipo de solicitação. Do total aberto no estado, são: 252 vagas para perícia médica e 240 vagas para avaliação social.

Como agendar atendimento no INSS neste fim de semana?

O atendimento não será realizado por ordem de chegada. Para conseguir uma das vagas, o segurado deve fazer o agendamento antecipadamente por um dos canais oficiais: site ou aplicativo Meu INSS e telefone da Central 135.

Ao acessar o Meu INSS, o cidadão deve entrar com a conta Gov.br, procurar pelo serviço solicitado e verificar se existem horários disponíveis para a agência de Lins. Pela Central 135, o atendimento telefônico permite consultar e marcar os serviços disponíveis.

Quem já possui uma perícia ou avaliação marcada deve conferir no aplicativo ou no comprovante de agendamento a data, o horário e o endereço da unidade. Também é importante comparecer com documento oficial com foto e os laudos, exames, atestados ou demais comprovantes relacionados ao pedido do benefício.

A ação faz parte de um mutirão organizado pelo INSS e pelo Ministério da Previdência Social. Em todo o Brasil, foram disponibilizadas 20,9 mil vagas nos dias 11 e 12 de julho, distribuídas entre agências de diferentes estados.

Os atendimentos extras têm como objetivo ampliar a realização de perícias médicas e avaliações sociais. Em São Paulo, todas as vagas anunciadas para este fim de semana estão concentradas na Agência da Previdência Social de Lins.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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