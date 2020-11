INSS: projeto-piloto de teleperícia começa a ser avaliado hoje (3)

A partir desta terça (3), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a testar o projeto de teleperícia – que visa atender de forma online as perícias médicas. O sistema atende a uma ordem do Tribunal de Contas da União (TCU) que tem como objetivo diminuir as filas de 750 mil beneficiários que aguardam atendimento para o auxílio-doença do INSS. Segundo o Instituto, o projeto-piloto estará disponível a um grupo pequeno de trabalhadores – de empresas de médio e grande portes e que possuam médicos do trabalho disponíveis para atender os empregados.

Na fase inicial, o empregador é quem irá marcar a teleperícia do colaborador e a consulta online deverá ser realizada na empresa, com a presença do médico do trabalho. Durante o teleatendimento, o empregado realizará todos os testes necessários, além de responder as dúvidas do perito – sem a necessidade de ir presencialmente a uma agência do INSS. Após o atendimento virtual, o benefício será concedido, negado ou precisará de um exame presencial para ser liberado.

Somente pedidos de auxílio-doença do INSS são avaliados pela teleperícia

Por enquanto, o projeto-piloto está disponível apenas para tornar apto o benefício do auxílio-doença – incapacidade temporária para o trabalho. Não está disponível para prorrogação de quem já recebe o benefício e nem para quem está pedindo a conversão do pagamento em aposentadoria por incapacidade permanente.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nas agências do INSS, estarão ocorrendo normalmente os exames presenciais para a prorrogação do auxílio-doença, a conversão do pagamento em aposentadoria ou em auxílio-acidente e a elegibilidade para o serviço de reabilitação profissional. A fase final de testes da teleperícia irá gerar uma avaliação sobre a recomendação do uso ou não do projeto pela Previdência Social.

Para informações e dúvidas sobre qualquer atendimento relacionado ao INSS, bem como saber sobre os direitos de receber os benefícios pagos pelo Instituto, é possível acessar pelo aplicativo “Meu INSS”.