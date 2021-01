Mais de 30% das agências do INSS permanecem fechadas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou a retomada dos atendimentos presenciais no dia 14 de setembro de 2020. Quatro meses depois, já em janeiro de 2021 mais de 31,2% das agências do INSS permanecem fechadas.

Ao todo, existem 1.560 unidades do órgão em todo país, delas 1.073 estão abertas atualmente. As informações são do jornal Metrópoles.

Agências do INSS fechadas por estado

Segundo nota do instituto enviada ao Metrópoles, as 143 agências fechadas estão em processo de adequação para reabertura.

Há estados em que o número de agências fechadas supera a quantidade de unidades abertas. No Amapá, quatro das seis agências estão fechadas. Já no Maranhão, 28 das 52 estão na mesma situação.

No estado de Alagoas, 48,8% das agências do INSS estão de portas fechadas. No Amazonas, 46,4%, e no Pará, 41,3%. Em contrapartida, todas as agências estão abertas no estado do Piauí, Rondônia e Roraima.

Mapa de unidades abertas

É possível verificar quais agências do INSS estão abertas em seu estado através do Portal Covid, disponível na plataforma Gov.br. Ao acessar o site, o cidadão encontra informações sobre medidas de segurança, funcionamento dos atendimentos presenciais (que só ocorrem mediante agendamento prévio) e relação de vistorias de salas de perícia médica.

Para ver quais unidades estão funcionando basta clicar em “Mapa de agências abertas” e selecionar o estado de interesse. Então aparecerá um mapa com pontos verdes e amarelos. Ao clicar sobre eles, o usuário verifica o nome da agência e seus endereços. Os pontos amarelos são as unidades que realizam perícia médica.

Serviços podem ser feitos por meio de aplicativo

Ademais, a autarquia dispõe de atendimentos remotos, que permite a realização de vários serviços sem precisar ir até uma agência do INSS. É o caso do site e aplicativo Meu INSS.

A plataforma oferece mais 90 serviços, que podem ser feitos pelo próprio celular. Dentre eles está a possibilidade de dar entrada em alguns benefícios, tirar extratos de pagamentos e empréstimos, ver o calendário de pagamentos e fazer simulações da aposentadoria. Além disso, as perícias médicas podem ser marcadas pelo aplicativo Meu INSS.

Com informações do Metrópoles.

