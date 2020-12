Onde encontrar o número do benefício do INSS? Saiba como consultar

Na primeira semana de dezembro, o INSS liberou as datas dos pagamentos dos benefícios para os segurados, que variam de acordo com o valor a ser recebido e número final do benefício. O calendário do INSS de 2021 deve seguir a mesma sequência dos anos anteriores. Entretanto, para saber a data de recebimento é necessário encontrar o número final do benefício do INSS.

Onde encontrar o número final do benefício do INSS?

Para saber a data correta dos pagamentos do INSS, conforme o calendário, o segurado deve saber o número do benefício. Cada benefício é composto por uma numeração única, e segue o padrão de 10 dígitos no formato “999.999.999-9”. O número para consultar o pagamento deve ser o último, assim desconsiderando o dígito.

A informação chega na casa do segurado, através da carta de concessão do INSS, assim que o benefício tem a aprovação. É possível encontrá-lo:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na carta de concessão;

Pelo CPF nos canais digitais;

No autoatendimento do INSS;

Pela central do 135.

Plataforma Meu INSS

Na plataforma de atendimento da Previdência Social, no site e aplicativo do Meu INSS, o segurado pode consultar seus benefícios. Já para consultar o número do benefício, então, o beneficiário deve acessar sua conta no Meu INSS e efetuar login, e depois selecionar “meu benefício” na tela inicial.

Site da Previdência Social

A consulta também é possível no site da previdência social, através da opção de serviços. Portanto, basta:

Clicar na opção “Para quem já tem benefício”; Escolher uma das opções para ver o passo a passo.

Além disso, a Previdência Social também disponibiliza um telefone para contato, 135. Primeiro você conversará com atendimento eletrônico e depois com um atendente humano.

Número do NIS

Para muios trabalhadores, o número do INSS é igual ao do PIS/Pasep. Assim, basta lembrar o seu número do PIS e acessas suas informações. É possível encontrar o número do PIS na carteira de trabalho ou através da internet.

Leia também:

Calendário INSS 2021: confira as datas de pagamento dos benefícios

STF autoriza acordo de prazos para análise de benefícios do INSS