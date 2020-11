Passo a passo para consultar benefício do INSS pelo CPF

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são identificados por meio de um código, que normalmente é enviado com a carta de concessão de um benefício. No entanto também é possível consultar beneficio do INSS pelo CPF, o que pode ser mais rápido e prático.

Como consultar beneficio do INSS pelo CPF?

Sendo assim, uma das formas de consultar o benefício do INSS pelo CPF é através do site ou aplicativo Meu INSS. Primeiro, é preciso efetuar login na plataforma ou fazer cadastro caso ainda não tenha. Depois, a orientação é clicar em “meus benefícios” e digitar o número do CPF. Ao fazer isso, será possível acompanhar o andamento do pedido de um benefício, por exemplo.

Na plataforma Meu INSS pode-se agendar perícias médicas e dar entrada em benefícios. A saber, salário-maternidade, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, podem ter concessão de maneira automática. Veja outras opções disponíveis no aplicativo:

Extrato Previdenciário (CNIS);

Simulação de tempo de contribuição;

Histórico de crédito de benefício;

Carta de Concessão;

Resultado da perícia médica;

Extrato de empréstimo consignado;

Extrato do Imposto de Renda;

Consulta de Declaração de Benefício ;

Consultar a revisão de benefício ;

Alterar dados de contato.

Além disso, ao acessar o site da Previdência Social também é possível consultar o benefício do INSS. Clicando em “Consulta de situação de benefício” e depois em “Acompanhar Pedido” o cidadão será redirecionado para página do Meu INSS.

Ademais, outra forma de consultar beneficio do INSS pelo CPF é por meio de ligação telefônica. A partir da Central Telefônica do INSS, basta ligar no número 135 e informar o número do documento e conferir outras informações de cadastro.

O segurado pode ligar de segunda a sábado, entre 7h00 e 22h00. Em caso de usar telefones fixos ou públicos, as ligações são gratuitas. Mas ao ligar pelo celular, cobra-se a tarifa de custo de uma ligação local.

