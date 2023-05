Calendário do BCP Loas 2023 mês a mês atualizado

Com valor mensal de R$ 1.320,00 por beneficiário, o calendário do BPC LOAS 2023 já está disponível para consulta. Em maio, os depósitos começam em 25 de maio, então veja o detalhamento do pagamento a partir deste mês.

Vale lembrar que ao contrário das aposentadorias e outros benefícios do INSS, o Loas não dá direito ao recebimento de 13º salário - que começará a ser pago também em maio.

Calendário do BCP Loas 2023

Veja o calendário de quem recebe o benefício até dezembro:

Janeiro de 2023 - de 25 de janeiro a 07 de fevereiro

Fevereiro de 2023 - de 17 de fevereiro a 07 de março

Março de 2023 - de 27 de março a 10 de abril

Abril de 2023 - de 24 de abril a 08 de maio

Maio 2023 - de 25 de maio a 07 de junho

Junho 2023 - de 26 de junho a 07 de julho

Julho 2023 - de 25 de julho a 07 de agosto

Agosto 2023 - de 25 de agosto a 08 de setembro

Setembro 2023 - de 25 de setembro a 06 de outubro

Outubro 2023 - de 25 de outubro a 08 de novembro

Novembro 2023 - de 24 de novembro a 07 de dezembro

Dezembro 2023 - de 21 de dezembro a 08 de janeiro

Calendário para quem recebe até 1 salário mínimo

Final 1 - cai em 25 de maio, quinta-feira

Final 2 - cai em 26 de maio, sexta-feira

Final 3 - cai em 29 de maio, segunda-feira

Final 4 - cai em 30 de maio, terça-feira

Final 5 - cai em 31 de maio, quarta-feira

Final 6 - cai em 1 de junho, quinta-feira

Final 7 - cai em 2 de junho, sexta-feira

Final 8 - cai em 5 de junho, segunda-feira

Final 9 - cai em 6 de junho, terça-feira

Final 0 - cai em 7 de junho, quarta-feira

Calendário do BCP Loas em Junho 2023

1 - cai em 26/06

2 - cai em 27/06

3 - cai em 28/06

4 - cai em29/06

5 - cai em 30/06

6 - cai em 03/07

7 - cai em 04/07

8 - cai em 05/07

9 - cai em 06/07

0 - cai em 07/07

Calendário do BCP Loas em Julho 2023

1 - será pago em 25/07

2 - será pago em 26/07

3 - será pago em 27/07

4 - será pago em 28/07

5 - será pago em 31/07

6 - será pago em 01/08

7 - será pago em 02/08

8 - será pago em 03/08

9 - será pago em 04/08

0 - será pago em 07/08

Calendário de pagamento do INSS em Agosto 2023

1 - será pago em 25/08

2 - será pago em 28/08

3 - será pago em 29/08

4 - será pago em 30/08

5 - será pago em 31/08

6 - será pago em 01/09

7 - será pago em 04/09

8 - será pago em 05/09

9 - será pago em 06/09

0 - será pago em 08/09

Calendário do BCP Loas em Setembro 2023

1 - será pago em 25/09

2 - será pago em 26/09

3 - será pago em 27/09

4 - será pago em 28/09

5 - será pago em 29/09

6 - será pago em 02/10

7 - será pago em 03/10

8 - será pago em 04/10

9 - será pago em 05/10

0 - será pago em 06/10

Loas em Outubro 2023

1 - será pago em 25/10

2 - será pago em 26/10

3 - será pago em 27/10

4 - será pago em 30/10

5 - será pago em 31/10

6 - será pago em 01/11

7 - será pago em 03/11

8 - será pago em 06/11

9 - será pago em 07/11

0 - será pago em 08/11

Pagamento do INSS em Novembro 2023

1 - será pago em 24/11

2 - será pago em 27/11

3 - será pago em 28/11

4 - será pago em 29/11

5 - será pago em 30/11

6 - será pago em 01/12

7 - será pago em 04/12

8 - será pago em 05/12

9 - será pago em 06/12

0 - será pago em 07/12

Calendário do BCP Loas de Dezembro 2023

1 - será pago em 21/12

2 - será pago em 22/12

3 - será pago em 26/12

4 - será pago em 27/12

5 - será pago em 28/12

6 - será pago em 02/01/24

7 - será pago em 03/01/24

8 - será pago em 04/01/24

9 - será pago em 05/01/24

0 - será pago em 08/01/24

O que é o benefício e quem tem direito?

BPC é a sigla para Benefício de Prestação Continuada, previsto no Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), que garante o pagamento mensal de um salário mínimo ao idoso a partir de 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que seja comprovada a baixa renda.

O BPC Loas é um benefício assistencial, logo não exige contribuição ao INSS e não funciona como aposentadoria. Por isso desde a sua criação não foi previsto o pagamento de décimo terceiro salário.

Os contemplados recebem o valor mensal de um salário mínimo, que hoje está fixado em R$ 1.320. No entanto, não basta apenas ter idade ou a deficiência para receber o benefício, existe uma série de regras.

Veja quem tem direito ao BPC Loas:

Idoso com idade igual ou superior a 65 anos;

Pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que esta condição implique na impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas;

Idoso ou pessoa com deficiência com renda por integrante da família igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo

Como pedir o BPC Loas em 2023:

O primeiro passo é se inscrever no CadÚnico, o principal banco de dados do Governo Federal. Depois de estar inscrito, o familiar do candidato ao benefício deve procurar um dos canais de atendimento do INSS, que pode ser pleo aplicativo "Meu INSS", pelo site ou telefone 135.

Para requerer o benefício, a documentação necessária é:

Número do CPF de todos da família que morem na mesma casa;

Se for procurador ou representante legal, é preciso apresentar: