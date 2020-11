Revisão do INSS: veja quem pode antecipar pagamento de benefício

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e tiveram direito a revisão do INSS, bem como seus pensionistas, podem pedir a antecipação do pagamento do benefício.

Trata-se dos beneficiários com revisão do INSS a partir do artigo 29. Que diz respeito ao pagamento da diferença de valor ou valor extra decidido pela Ação Civil Pública 0002320-59.2012.4.03.6183/SP.

Recebe o dinheiro, quem começou a se beneficiar com mais de um salário mínimo entre abril de 2002 e outubro de 2009, e que teve o benefício calculado com 100% dos salários de contribuição. O correto seria se calcular com 80% dos recolhimentos mais altos, o que resultaria em um pagamento maior.

Dessa forma, se paga a diferença de valor desde 2013, os quais foram divididos em 10 lotes anuais. Isso, a partir de um acordo feito entre INSS, Ministério Público Federal e Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Já houve pagamento de oito lotes.

Como pedir antecipação da revisão do INSS?

Pode pedir a antecipação dos atrasados quem está incluído na ação civil já citada, e que tem câncer maligno, HIV ou doenças terminais. O que pode ser comprovado por meio de documentos médicos. Os dependentes dos segurados também podem fazer o pedido caso tenham neoplasia maligna, HIV ou doenças terminais.

Nota-se ainda que quem já pediu a antecipação do pagamento da revisão do INSS na justiça, bem como quem já recebeu todos os atrasados, não tem mais direito a solicitar esse serviço.

Então, o pedido pode ser feito pela internet, não sendo necessário comparecer à uma agência do INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Faça login; Escolha a opção “Agendamentos/Solicitações” Clique em “Novo Requerimento”; Selecione o serviço desejado; Clique em “Atualizar”; Confira ou altere seus dados e aperte em “Avançar”; Informe os dados solicitados para concluir o serviço.

Entre os documentos necessários estão o número do CPF e documentos médicos que comprovem a doença. Para acompanhar o andamento do pedido basta clicar na seção “Agendamentos/Solicitações” e depois em Atendimentos à distância”. Em média a conclusão do serviço ocorre em 30 dias.

