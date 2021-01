Saiba como acessar o comunicado de decisão do INSS

Depois de dar entrada em um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou passar por uma perícia médica para adquirir o auxílio-doença, pode surgir a dúvida sobre como consultar a aprovação. Isso pode ser visto através do comunicado de decisão do INSS, que é obtido pela internet. O procedimento é útil para quem saber o resultado de seu pedido antes da carta de concessão chegar.

Como tirar comunicado de decisão do INSS?

O comunicado de decisão do INSS pode ser verificado através do site ou aplicativo Meu INSS, e do site da Previdência Social. Há um procedimento para solicitar o pedido de benefícios em geral e outro para verificar o resultado de perícia médica.

Ao acessar o documento, se a decisão for de que o benefício está habilitado, significa que ainda está sob análise do INSS. Em caso de notificação para benefício deferido, quer dizer que o pagamento foi aprovado e será concedido ao seguro. Ao passo que se a descrição for de benefício indeferido, significa que o pagamento foi negado.

Como ver o resultado da perícia médica do INSS?

Para verificar o resultado da perícia médica é necessário acessar o “Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade”, no serviço de “Consulta Comunicação de Decisão do Requerimento/Benefício”.

Nota-se que, o resultado do requerimento fica disponível em 21 horas após a realização da perícia médica, para adquirir o auxílio-doença. O procedimento é informar o número do requerimento ou o número do benefício. E depois, em “Comprovante de Resultado de Requerimento/Benefício”, digitar os dados de: data de nascimento, nome do requerente e CPF. Ao finalizar esse processo será possível visualizar e imprimir o comunicado de decisão do INSS.

Como saber se o benefício do INSS está liberado?

Ademais, para acompanhar o pedido de aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade ou outro benefício do INSS, o segurado pode acessar o site da Previdência Social. Ao entrar na página, a orientação é ir até a aba “Assuntos”, depois clicar em “Outros Assuntos” e então em “Consulta de situação de benefício”.

Feito isso, o segurado deve informar o número do benefício, data de nascimento, nome do beneficiário e o CPF. Ao clicar em visualizar, será possível saber a situação. E então, para visualizar o comunicado de decisão do INSS basta clicar para ver mais detalhes.

