Saiba o que fazer para não ficar sem receber

Situação do benefício cessado INSS: o que fazer para voltar a receber?

Situação do benefício cessado INSS: o que fazer para voltar a receber?

Receber a informação de que um benefício cessado no INSS pode gerar insegurança entre aposentados, pensionistas e segurados que dependem da Previdência Social para manter as despesas em dia. A interrupção do pagamento pode ocorrer por diferentes motivos, desde o fim do período de concessão até revisões administrativas e perícias médicas.

Embora a cessação nem sempre signifique que o segurado perdeu definitivamente o direito ao benefício, é importante entender o motivo da decisão e quais medidas podem ser tomadas para tentar reverter a situação. Conhecer as diferenças entre benefício cessado e benefício suspenso também evita erros na hora de solicitar a regularização.

O que significa benefício cessado?

A mensagem Benefício cessado é o termo utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quando encerra o pagamento que estava ativo. Em outras palavras, o segurado deixa de receber as parcelas porque o órgão entendeu que o direito ao benefício chegou ao fim.

Isso é diferente de um benefício negado. No caso da cessação, o benefício já havia sido concedido anteriormente e estava sendo pago normalmente.

Segundo o Ministério da Previdência Social, um benefício é considerado cessado quando o beneficiário perde o direito ao recebimento, fazendo com que ele seja retirado da folha de pagamentos da Previdência. (Serviços e Informações do Brasil)

Benefício cessado e benefício suspenso são a mesma coisa?

Apesar de muitas pessoas confundirem os termos, eles possuem significados diferentes. O benefício suspenso representa uma interrupção temporária do pagamento. Normalmente, isso acontece quando existe alguma pendência administrativa, como falta de atualização cadastral, ausência da prova de vida ou necessidade de apresentação de documentos. Após a regularização, o pagamento pode ser retomado.

Já o benefício cessado indica que o INSS encerrou a concessão. Nessa situação, o segurado normalmente precisa apresentar recurso administrativo, solicitar a reativação ou até fazer um novo pedido de benefício, dependendo do motivo da cessação. (Santander)

Por que o benefício foi cessado?

Existem diversas situações que podem levar o INSS a interromper definitivamente um benefício. As causas variam conforme o tipo de benefício recebido e a situação do segurado.

Entre os principais motivos estão:

término do prazo estabelecido para o benefício;

recuperação da capacidade para o trabalho constatada em perícia médica;

ausência de pedido de prorrogação dentro do prazo;

identificação de irregularidades durante o pente-fino do INSS;

inconsistências em documentos ou informações cadastrais;

perda dos requisitos exigidos para continuar recebendo o benefício;

alterações na renda familiar, em benefícios assistenciais como o BPC;

descumprimento de exigências feitas pelo INSS durante processos de revisão.

Quais benefícios podem ser cessados?

A cessação pode ocorrer em praticamente qualquer benefício previdenciário ou assistencial quando deixam de existir os requisitos legais para sua manutenção.

Entre os principais estão:

auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

aposentadoria por incapacidade permanente;

auxílio-acidente;

salário-maternidade;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

aposentadorias em situações específicas previstas na legislação.

Nos benefícios por incapacidade, por exemplo, é comum que o INSS realize perícias periódicas para verificar se o segurado continua incapacitado para o trabalho. Caso o médico perito conclua que houve recuperação, o benefício pode ser encerrado. (Meu Tudo)

O que fazer quando o benefício é cessado?

O primeiro passo é descobrir exatamente qual foi o motivo da cessação. Essa informação pode ser consultada pelo aplicativo ou site Meu INSS, na Central 135 ou na carta de decisão emitida pelo instituto. Depois de identificar a razão da interrupção, o segurado deve verificar qual procedimento é indicado para o seu caso.

Se a cessação ocorreu por falta de documentos ou pendências administrativas, basta cumprir as exigências determinadas pelo INSS.

Quando a decisão estiver relacionada à perícia médica ou à perda do direito ao benefício, o segurado pode apresentar recurso administrativo ou solicitar uma nova análise, desde que existam documentos capazes de comprovar que continua preenchendo os requisitos legais. (Santander)

Como solicitar a reativação de um benefício cessado?

O pedido de reativação pode ser feito pelos canais oficiais do INSS.

O procedimento geralmente envolve:

acessar o Meu INSS;

localizar o benefício encerrado;

protocolar um recurso administrativo ou novo requerimento, quando permitido;

anexar documentos atualizados, como laudos médicos, exames e demais comprovantes;

acompanhar o andamento da solicitação pelo aplicativo, site ou telefone 135.

Em situações envolvendo benefícios por incapacidade, documentos médicos recentes costumam ser fundamentais para demonstrar que a condição de saúde permanece e que a cessação foi indevida.

Quanto tempo demora para reativar um benefício cessado?

O tempo varia conforme o tipo de benefício, a necessidade de realização de perícia médica, a apresentação de documentos e a demanda de processos em análise no INSS. Quando há necessidade de recurso administrativo, o procedimento costuma levar mais tempo do que uma simples regularização cadastral. Caso o pedido seja aceito, o segurado poderá voltar a receber o benefício conforme a decisão administrativa e as regras aplicáveis ao caso concreto. (Santander)

Como evitar que o benefício seja cessado?

Alguns cuidados ajudam a reduzir o risco de interrupção do pagamento:

manter os dados cadastrais sempre atualizados;

acompanhar notificações enviadas pelo Meu INSS;

comparecer às perícias médicas agendadas;

apresentar documentos solicitados dentro do prazo;

solicitar a prorrogação do benefício quando houver previsão legal;

consultar regularmente a situação do benefício nos canais oficiais do INSS.

Também é importante verificar frequentemente o extrato de pagamentos e responder rapidamente a qualquer exigência feita pelo instituto. Dessa forma, é possível resolver pendências antes que elas resultem na cessação do benefício. (Santander)