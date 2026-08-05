Beneficiários com número de Benefício (NB) terminado em 9 já podem verificar a conta

INSS faz novos depósitos nesta quinta (6/8); veja quem recebe o benefício hoje

INSS faz novos depósitos nesta quinta (6/8); veja quem recebe o benefício hoje

Os pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continuam nesta quinta-feira (5) com a liberação dos benefícios para um novo grupo de segurados. O crédito faz parte do calendário de agosto, referente à folha de julho, e contempla aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que recebem até um salário mínimo.

Quem recebe o pagamento do INSS hoje

Nesta quarta, o depósito é destinado aos segurados cujo Número de Benefício (NB) termina em 9, sem considerar o dígito verificador. O dinheiro é creditado automaticamente na conta cadastrada pelo beneficiário ou pode ser sacado conforme a forma de recebimento escolhida.

Entram no calendário desta quarta-feira os beneficiários que recebem:

aposentadoria;

pensão por morte;

auxílio por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

auxílio-reclusão e outros benefícios administrados pelo INSS.

O cronograma para quem recebe o piso nacional segue até quinta-feira (7). Confira as próximas datas:

Final do benefício Data 8 5 de agosto (pago) 9 6 de agosto 0 7 de agosto

Já os segurados que recebem acima do salário mínimo seguem um calendário diferente, organizado pelos finais do benefício.

Quem deseja confirmar se o pagamento já foi realizado pode consultar o extrato pelo aplicativo ou site Meu INSS. O serviço informa a data do crédito, o banco responsável pelo pagamento e o valor depositado.

Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado.