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INSS faz novos depósitos nesta quinta (6/8); veja quem recebe o benefício hoje

Beneficiários com número de Benefício (NB) terminado em 9 já podem verificar a conta

Escrito por Anny Malagolini
INSS faz novos depósitos nesta quarta Agência Brasil
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Os pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continuam nesta quinta-feira (5) com a liberação dos benefícios para um novo grupo de segurados. O crédito faz parte do calendário de agosto, referente à folha de julho, e contempla aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que recebem até um salário mínimo.

Quem recebe o pagamento do INSS hoje

Nesta quarta, o depósito é destinado aos segurados cujo Número de Benefício (NB) termina em 9, sem considerar o dígito verificador. O dinheiro é creditado automaticamente na conta cadastrada pelo beneficiário ou pode ser sacado conforme a forma de recebimento escolhida.

Entram no calendário desta quarta-feira os beneficiários que recebem:

  • aposentadoria;
  • pensão por morte;
  • auxílio por incapacidade temporária;
  • auxílio-acidente;
  • auxílio-reclusão e outros benefícios administrados pelo INSS.

O cronograma para quem recebe o piso nacional segue até quinta-feira (7). Confira as próximas datas:

Final do benefícioData
85 de agosto (pago)
96 de agosto
07 de agosto

Já os segurados que recebem acima do salário mínimo seguem um calendário diferente, organizado pelos finais do benefício.

Quem deseja confirmar se o pagamento já foi realizado pode consultar o extrato pelo aplicativo ou site Meu INSS. O serviço informa a data do crédito, o banco responsável pelo pagamento e o valor depositado.

Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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