O teto demonstra as porcentagens que serão descontadas do salário do trabalhador mensalmente ou pagas para a contribuição com a Previdência Social

Tabela do INSS 2021: saiba as alíquotas sobre as contribuições do próximo ano

De fato, todos os anos os benefícios previdenciários sofrem alterações. Da mesma forma acontece com a Tabela do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 2021, que referencia pagamentos para os cidadãos aposentados que recebem os benefícios. É através dela, então, que o contribuinte sabe o percentual do desconto em cima da faixa salarial. Ou seja, a alíquota de recolhimento para o fundo previdenciário.

Tabela de alíquotas do INSS 2021

As alíquotas são, portanto, as porcentagens que serão descontadas do salário do trabalhador mensalmente ou pagas para a contribuição com a Previdência Social.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Até R$ 1.045,00 – 7,5%

R$1.045,01 até R$2.089,60 – 9%

R$2.089,61 até R$3.134,40 – 12%

R$3.134,41 até R$6.101,06 – 14%

R$1.45,00 – 5% (R$52,25)

R$1.045,00 – 11% (R$114,95)

R$1.045,00 até R$6.101,06 – 20% (entre R$209,00 e R$1.220,20)

Servidores Federais

Para os servidores públicos civis da União, então, é necessário saber se pertencem ao regime antigo ou atual. Assim, quem estiver na ativa vai seguir a tabela progressiva:

Até um salário mínimo (R$ 1.045): 7,5%;

De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60: 9%;

De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40: 12%;

e R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06: 14%;

De R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00: 14,5%;

De R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00: 16,5%;

De R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20: 19%;

Acima de R$ 40.747,20: 22%.

O que é a tabela do INSS?

Em suma, a tabela do INSS 2021 (ou teto) é um documento público divulgado pelo Ministério do Trabalho junto da Previdência Social, e consta todas as alíquotas do ano vigente para a contribuição com o INSS.

O recolhimento mensal deve ser feito com o repasse adequado, para que os benefícios previdenciários sejam garantidos ao cidadão trabalhador. Assim, são assegurados benefícios em casos de acidente de trabalho, doenças, afastamento ou qualquer outro motivo que impossibilite o trabalhador de realizar suas atividades funcionais. Enfim, os benefícios que o contribuinte tem direito:

Aposentadoria;

Aposentadoria por invalidez;

Pensão por morte;

Auxílio acidente;

Auxílio doença;

Salário maternidade;

Salário família;

Reabilitação profissional.

Além disso, é bom lembrar que algumas das regras de contribuição da Previdência Social mudaram em decorrência da Reforma da Previdência. Dessa forma, é preciso conferir também as regras de transição.

Como consultar?

Portanto, por meio da consulta online também é possível obter todas as informações da tabela. Através do site ou do aplicativo, por certo, você terá acesso personalizado a todas as informações referentes a Previdência Social. Para o acesso:

Acesse a página de consulta do INSS; Preencha os espaços com as informações necessárias; Clique na caixa “não sou um robô”; Entre no sistema.

E então você terá acesso as informações do INSS. Por fim, para acessar através de aplicativos em dispositivos móveis, basta: