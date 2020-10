Veja como acessar a Calculadora do INSS e simular a aposentadoria

A Calculadora do INSS é uma ferramenta que possibilita que o segurado verifique o tempo que falta para a sua aposentadoria e o valor do benefício, se já tiver direito.

A Calculadora do INSS é uma ferramenta do Instituto Nacional do Seguro Social que possibilita que o segurado verifique o tempo que falta para a sua aposentadoria, bem como o valor do benefício, se já tiver direito. Há sete tipos de cálculos disponíveis, todos de podem ser feitos de maneira online.

Nesse sentido, cinco dos cálculos são referentes à aposentadoria por tempo de contribuição e outros dois relacionados à aposentadoria por idade. Os quais contemplam as novas regras incluídas a partir da Reforma da Previdência, que entraram em vigor em novembro de 2019. Então, há cálculo das regras de transição e de direito adquirido nas normas anteriores.

Como funciona a Calculadora do INSS?

Para trazer essa informações aos cidadãos, o “Simular Aposentadoria” faz uma busca automática das informações e dados do segurado registrados nos sistemas do INSS. O que possibilita verificar o tempo de contribuição. A partir dessa informação é possível saber qual será o valor do benefício. Há também, a alternativa de incluir dados de maneira manual, caso não apareçam nos apontamentos indicados.

Além disso, é importante destacar que, a Calculadora do INSS se trata apenas de uma simulação, ou seja, seus resultados não tem validade legal para garantir a aposentadoria. Isso por que os dados podem ser alterados no momento da simulação. O INSS deve fazer uma análise para comprovar o direito do segurado.

Como acessar?

Para acessar a ferramenta, basta entrar no site do Meu INSS ou baixar o aplicativo de mesmo nome. O serviço “Simulação de Aposentadorias” deve aparecer logo na tela inicial, após a realização do login.

Ademais, caso não tenha cadastro no meu Meu INSS, dá para realizar um através do próprio aplicativo ou pelos bancos: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi.

Além da Calculadora do INSS, o Meu INSS permite que o trabalhador peça por aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais, atualizar dados cadastrais, bloquear empréstimo consignado. Assim como, excluir desconto de mensalidades associativas e enviar atestado médico para pedidos de auxílio-doença.