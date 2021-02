Veja como solicitar aposentadoria pelo ‘Meu INSS’ em 10 passos

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem fazer pedidos de benefícios sem sair de casa, apenas pela internet. Sendo assim, é possível solicitar aposentadoria pelo Meu INSS ao seguir alguns passos. Além disso, essa plataforma também permite realizar uma simulação da aposentadoria para verificar se já tem direito ao benefício ou quanto tempo falta para isso.

1. Acesse o Meu INSS

O primeiro passo para solicitar a aposentadoria sem sair de casa é acessar o site ou aplicativo do Meu INSS e efetuar o login com CPF e senha. Caso ainda não tenha cadastro a orientação é clicar em “Cadastrar Senha” e depois em “Crie sua conta gov.br” e realizar esse procedimento.

2. Inicie o pedido

Em seguida, o segurado deve clicar em “Pedir aposentadoria” na tela inicial do aplicativo. E então escolher qual o tipo de aposentadoria desejada. Seja por tempo de contribuição ou por idade.

3. Atualize informações

Após clicar na opção de aposentadoria a que tem direito, o trabalhador deve atualizar seus dados de contato para prosseguir com a solicitação. Para isso, deve clicar no botão azul escrito “Atualizar”, e alterar os dados que forem necessários. São informações relacionados a itens como CEP, e-mail e celular.

4. Selecione novamente o tipo de aposentadoria

O quarto passo para solicitar aposentadoria pelo Meu INSS é selecionar novamente o tipo de aposentadoria desejado. Depois disso, também será preciso atualizar seus dados mais uma vez.

5. Continue o pedido

Então, o INSS dará a sugestão de usar a opção “Simulação do Tempo de Contribuição” caso o usuário queira apenas saber o seu tempo de contribuição no INSS. Isso porque, neste exemplo, estamos usando esse tipo de aposentadoria. Basta clicar em “Avançar.”

Feito isso, aparecerá a mensagem “Você pode requerer a sua aposentadoria sem sair de casa”. Mais uma vez clique em “Avançar”.

6. Responda as perguntas

Depois disso, será necessário responder a uma série de perguntas do INSS. Para isso basta clicar no botão de “Sim” ou “Não”, de acordo com a resposta, e clicar em “Próximo”.

Entre as questões estão: “Você possui tempo especial?”, “Você possui tempo rural?”, “Você possui tempo trabalhado em outro país (exterior)?”, “Você já trabalhou como professor?” e “Você já trabalhou como militar e/ou funcionário/servidor público da União, Estado ou Município?”.

7. Anexe documentos

No próximo passo para solicitar aposentadoria será preciso responder a pergunta “Você aceita acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS, Central 135 ou e-mail?” e “ Recebe pensão por morte deixada por cônjuge/companheiro(a) em outro regime de previdência social?”

Nessa mesma tela, em que aparecem informações pessoais do segurado, é possível anexar documentos que comprovem o direito ao benefício. Para isso, a orientação é clicar no sinal de “+” ao lado do documento em questão”.

8. Confirme as contribuições realizadas

Então, o sistema do INSS mostrará uma lista de empresas trabalhadas e contribuições realizadas. Caso seja necessário, é possível editar as informações. Ao clicar em “Avançar” é necessário confirmar uma declaração de relações previdenciárias.

9. Selecione uma agência do INSS

Em seguida, o trabalhador deve selecionar uma agência do INSS. Para buscar por uma agência próxima de casa, pode-se usar o CEP ou ainda procurar por um município ou localização atual. Além disso, também é necessário selecionar o local em que deseja receber o benefício.

10. Finalize o pedido

Para terminar de solicitar a aposentadoria do INSS, o segurado deve ler o resumo de seu pedido e clicar em “Declaro que li e concordo com as informações acima”, caso as informações estejam corretas. Por fim, deve apertar em “Avançar” concluir o pedido e gerar um comprovante.

