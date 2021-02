Novo valor da aposentadoria: aprenda o passo a passo para consultar

Com o reajuste de 5,45% nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para quem recebe acima de um salário mínimo, os aposentados e pensionistas recebem em 2021 pagamentos com novos valores. Essa atualização foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no acumulado de 2020 e passou a valer a partir do dia 1º de fevereiro. Para consultar o novo valor da aposentadoria, o segurado pode tirar o extrato de pagamento.

Passo a passo para consultar novo valor da aposentadoria

Como dito, o segurado do INSS pode consultar o novo valor de sua aposentadoria, com reajuste de 5,45%, a partir do extrato de pagamento do benefício. Por meio desse serviço, é possível verificar a renda do beneficiário, com detalhamento de valores, bem como a data e o banco de pagamento do benefício.

Veja o passo a passo de como tirar o extrato de pagamento pela internet:

Acesse o portal ou aplicativo Meu INSS; Faça login com CPF e senha; No lado esquerdo da tela, escolha a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”; Selecione o mês-base para janeiro de 2021; Ao lado de “Competência”, o segurado consegue ver o total líquido a ser recebido; Para ver mais detalhes, clique na seta à direita; Na primeira linha, aparecerá o valor bruto do benefício, já com o reajuste de 5,45%.

Calendário de pagamentos do INSS

No calendário do INSS, primeiro recebem os segurados que pegam um salário mínimo. O valor atual é de R$ 1.100, e começou a ser pago a partir de 25 de janeiro deste ano. Já para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos reajustados para o novo valor da aposentadoria começaram a valer no dia 1º de fevereiro. Veja o calendário de 2021:

Reajuste para benefícios concedidos em 2020

Além disso, para segurados que tiveram benefício concedido a partir de fevereiro de 2020 o reajuste será proporcional. Sendo assim, o percentual diminui gradualmente até o mês de dezembro. Veja os valores do reajuste de acordo com o mês de concessão:

Fevereiro de 2020: reajuste de 5,25%

Março de 2020: reajuste de 5,07%

Abril de 2020: reajuste de 4,88%

Maio de 2020: reajuste de 5,12%

Junho de 2020: reajuste de 5,39%

Julho de 2020: reajuste de 5,07%

Agosto de 2020: reajuste de 4,61%

Setembro de 2020: reajuste de 4,23%

Outubro de 2020: reajuste de 3,34%

Novembro de 2020: reajuste de 2,42%

Dezembro de 2020: reajuste de 1,46%

