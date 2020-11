Veja como vai ficar o valor do benefício do INSS em 2021

Com o reajuste anual do salário mínimo, os pagamentos de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social também aumentam. O benefício do INSS em 2021 deve acompanhar o salário mínimo de R$ 1.067, valor que consta na proposta de Orçamento do governo federal para o ano que vem. No entanto essa quantia ainda tem que passar por aprovação no Congresso Nacional.

Caso se confirme o valor de R$ 1.067 de salário mínimo para 2021, isso representa um aumento de R$ 22 na comparação com o atual, de R$ 1.045. Então, trata-se de um reajuste de 2,10%.

Nota-se que o valor não representa um ganho real, pois não está acima da inflação. Baseada apenas na correção da estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O salário desse ano também não contou com aumento real, e levou em conta a base da inflação de 2019.

Antes, a política adotada era de aumento real do salário mínimo. Agora se segue apenas a visão de preservação do poder aquisitivo do trabalhador.

Benefícios do INSS em 2021

O teto atual de benefícios do INSS é de R$ 6.101,06 e passará a ser de R$ 6.229,18, caso o salário mínimo seja reajustado no valor informado.

Com o reajuste, há o aumento automático de benefícios do INSS em 2021, seja assistenciais ou previdenciários, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as aposentadorias.

A saber o calendário de pagamentos do INSS também usa como referência o salário mínimo. Primeiro recebem os segurados que ganham esse valor, e depois os que tem pagamentos acima de um salário mínimo.

Ademais, o valor das contribuições também devem aumentar. Por exemplo, no plano simplificado os contribuintes individuais recolhem 11% do salário mínimo. Atualmente isso resulta em R$ 114,95 por mês. No próximo ano o valor deve ficar em R$ 117,37 ao mês.

Podemos citar também as contribuições do microempreendedor individual. Em sua guia de tributos o MEI deve pagar 5% sobre o valor do salário mínimo para o INSS. Em 2020, esse resultado é de R$ 52,25. Em 2021 deve ficar em R$ 53,35.

