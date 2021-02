Leilão de bancos tem imóveis a partir de R$ 33,9 mil; veja como participar

Os bancos Inter e Santander vão leiloar leiloando mais de 150 imóveis com preços abaixo da avaliação de mercado. São apartamentos, casas e imóveis comerciais, incluindo lotes na praia, com até 71% de desconto. O leilão é realizado totalmente online e vai acontecer no site da Sold Leilões. Os leilões do banco Inter serão realizados no dia 9 de fevereiro e os do Santander dias 12 e 25 do mesmo mês.

Leilão dos bancos

Os imóveis estão disponíveis nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. O lance inicial mais barato é de R$ 33,9 mil e o mais alto de R$ 19,5 milhões.

As ofertas são de até 71% de desconto em imóveis, incluindo em cidades de praia, como Recife e Praia Grande.

Além disso, o imóvel mais barato do leilão é uma casa uma casa de 3 quartos em Nossa Senhora da Glória (SE), com área de 113 m², o lance inicial é de R$44,6 mil. Está ocupado. Já uma casa de condomínio no bairro de Itanhangá, no Rio de Janeiro, com área útil de 1.539 m² é o imóvel mais caro por R$7,9 milhões, esse valor está 51% abaixo da avaliação. O imóvel está desocupado. Ambos imóveis são do leilão do banco Santander.

Banco Santander

O Santander colocou 145 imóveis para leilão. Os lances iniciais que vão de R$ 44,6 mil a R$ 7,9 milhões nos lotes residenciais. Um apartamento em Praia Grande (SP), com área útil de 105,2 m² está com lance inicial de R$ 173 mil. O imóvel está ocupado no momento. Outra oferta, 30% abaixo do valor de mercado, é um apartamento em Boa Viagem, em Recife, com área de 193 m², o lance mínimo está em R$252,7 mil.

Vale lembrar que os lances mínimos podem subir a qualquer momento, pois é possível fazer ofertadas toda hora.

Banco Inter

O banco Inter está com 10 lotes disponíveis no estado de São Paulo. Vale destacar uma casa de 360 m² e garagem em Santana de Parnaíba, pelo valor inicial de R$ 1,8 milhão, 50% abaixo do valor de mercado. Além disso, também há um prédio comercial na capital paulista, com 995 m², pelo lance de R$ 3,4 milhões.

Como participar?

Para participar do leilão oferecido pelos bancos, é preciso entrar no site oficial da Sold Leilões. Lá, o participante deve fazer um cadastra, com login e senha. A partir daí, ele deve olhar as ofertas que o interessam e dar seu lance inicial para tentar adquirir o imóvel que deseja.

Datas

Santander: os lotes comerciais serão leiloados dia 12 de fevereiro e os residenciais no dia 25.

Inter: os lotes serão todos leiloados no dia 9 de fevereiro. Por isso, é importante ficar atento aos prazos e fazer suas propostas o quanto antes.

Alerta para imóveis ocupados

Muitos dos imóveis do leilão dos bancos estão ocupados. Isso exige uma atenção especial dos possíveis compradores. Ao comprar um imóvel ocupado, quem adquiriu deve arcar com as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel.