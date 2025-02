Liberação do FGTS bloqueado será em 2 parcelas: veja regras

No dia 6 de março, os trabalhadores que estavam com o FGTS bloqueado por causa do Saque-Aniversário já poderão voltar a movimentar o dinheiro. A medida foi autorizada pelo governo federal, mas há regras.

Como vai funcionar o saque do FGTS bloqueado?

A liberação do FGTS bloqueado terá início na quinta-feira, 6 de março, e vai beneficiar aqueles que optaram pelo Saque-Aniversário, foram demitidos e tiveram seus saldos retidos.

Primeira parcela: os trabalhadores poderão sacar até R$ 3.000, respeitando o saldo disponível em cada conta vinculada do FGTS. O valor será depositado automaticamente na conta cadastrada no app do FGTS.

Segunda parcela: Quem tem saldo acima de R$ 3.000 receberá o valor restante em junho, seguindo um cronograma específico.

Calendário de Pagamentos

A primeira parcela será liberada entre 6 e 8 de março para quem tem conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Trabalhadores sem conta cadastrada receberão entre 6 e 10 de março, de acordo com o mês de nascimento.

A segunda parcela, para quem tem saldo superior a R$ 3.000, será paga nos dias 17, 18 e 20 de junho.

Dúvidas frequentes sobre o FGTS bloqueado

Até quando a medida será válida?

O benefício se aplica apenas aos trabalhadores demitidos até a data da publicação da Medida Provisória. Quem for desligado após esse prazo continuará com o saldo bloqueado.

Quem já conseguiu um novo emprego pode sacar?

Sim. O trabalhador tem direito ao saque do FGTS referente ao vínculo empregatício encerrado, mesmo que já tenha sido admitido em outra empresa.

Como acessar os valores?

Os pagamentos serão feitos automaticamente na conta cadastrada no app do FGTS. Quem não possui cadastro pode buscar atendimento na Caixa Econômica Federal com documentos pessoais para solicitar o saque. O banco, responsável pela operação do FGTS, divulgará mais detalhes após a oficialização da Medida Provisória.