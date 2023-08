Lista de aprovados do Bolsa Família: como consultar pelo nome em 2023

O governo federal bloqueia benefícios do Bolsa Família mensalmente, o que abre espaço para novos beneficiários. A lista de aprovados é atualizada todos os meses e podem ser consultada pela internet. O DCI mostra como ver quem são os novos aptos a receber.

Como ver a lista de aprovados do Bolsa Família?

A lista de aprovados do Bolsa Família pode ser consultada no Portal da Transparência do governo federal. O interessado deve acessar o site e clicar em “Benefícios ao Cidadão”, selecionar o programa social e o período - disponível de março a maio. Também é possível buscar pelo nome do possível beneficiário ou município.

A relação dos beneficiários é organizado por ordem alfabética e conta com informações de quanto é pago ao beneficiário e o número do NIS. Contudo, os meses de junho, julho e agosto ainda não foram atualizados no banco de dados de novos beneficiários. Mas podem participar do Programa as famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar por pessoa igual ou menor que R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, no mês de julho o programa de transferência de renda do governo federal alcançou 20,9 milhões de famílias, com gasto de R$ 14 bilhões. O valor médio do ticket subiu para R$ 684,17.

Como saber se fui aprovado?

A pessoa aprovada para receber o Bolsa Família receberá uma carta do governo, conforme endereço da inscrição. Além disso, o novo beneficiário receberá um cartão da Caixa Econômica Federal para fazer o saque mensal do benefício.

Após a validação dos dados, o inscrito no programa poderão conferir via aplicativo os dados do bolsa, como o calendário de pagamentos. O acesso é realizado por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e deve ser utilizada a senha que é usada nos aplicativos da Caixa.

Se o interessado não possui acesso à internet ou não conseguiu identificar pela internet as informações do benefício, a recomendação do governo federal é ir até o CRAS e solicitar a situação do benefício. Isso será feito por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), onde constam todas as informações do programa.

Por fim, o beneficiário pode ligar para o telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

