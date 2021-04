Magazine Luiza compra a SmartHint e reforça seu e-commerce

O Magazine Luiza continua fazendo compras no mercado de tecnologia do Brasil. Na quarta-feira, 7, a empresa anunciou a conclusão da compra da SmartHint Tecnologia. A empresa foi apresentada pela varejista ao mercado como “um dos maiores sistemas de busca inteligente e de recomendação de compra para e-commerce do Brasil”.

Assim como em outras compras do Magazine Luiza, o valor da transação não foi divulgado e toda a transação foi conduzida por meio do Luizalabs, laboratório de Tecnologia e Inovação, dentro do núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da varejista. Atualmente, a SmartHint tem 1 mil clientes e gerou, em 2020, cerca de R$ 620 milhões em vendas.

“A aquisição é um importante passo na estratégia da companhia de digitalização do varejo brasileiro. Com a SmartHint, o Magalu irá ampliar ainda mais a assertividade da busca dentro do seu SuperApp, que já conta com mais de 26 milhões de itens disponíveis. A a experiência de compra dentro dos mundos e mini mundos, especializados em categorias como moda, esportes, mercado, livros e food delivery, será aprimorada com recomendações ainda mais personalizadas e inteligentes”, disse a companhia em nota.

Compras do Magazine Luiza

Apesar dessa compra, a empresa não está investindo apenas em e-commerce. No final de março, a varejista anunciou a compra das startups ToNoLucro e GrandChef, ambas focadas em delivery. A ToNoLucro, mais conhecida por seu aplicativo de mesmo nome, tem atuação forte no norte do País. Está, atualmente, em 40 cidades de Goiás, do Pará e do Tocantins, com cinco mil restaurantes cadastrados e dois mil entregadores ativos.

A GrandChef vai um pouco além. A startup tem como objetivo auxiliar na gestão de restaurantes, integração com plataformas de delivery e gestão financeira e controle de estoque. Atualmente, tem três mil restaurantes cadastrados em 25 Estados brasileiros.

Também neste ano, a empresa comprou a VipCommerce, startup focada na digitalização de supermercados. Em 2020, o Magazine Luiza comprou 11 empresas, como o sebo digital Estante Virtual, o site de tecnologia Canaltech, a escola de marketing DigitalCom School e a fintech Hub, mostrando uma diversificação de seus investimentos.