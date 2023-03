Veja o ranking das 25 marcas mais valiosas do Brasil em 2023

Foi divulgado o ranking das 25 marcas mais valiosas do Brasil em 2023, segundo levantamento da Interbrand. Mas o que impulsiona a economia do país?

O primeiro colocado foi o banco Itaú (ITUB4), com um valor de marca de R$ 44,4 bilhões, seguido pelo Bradesco (BBDC4), cuja marca vale R$ 28,6 bilhões, e pela Skol, do grupo da Ambev (ABEV3), que vale R$ 18,9 bilhões.

O levantamento utiliza metodologia de avaliação de marca feita em parceria com a London School of Economics, que analisa performance financeira, percepção e influência das marcas junto aos consumidores.

Aqui estão as maiores empresas do país:

Marcas mais valiosas do Brasil em 2023

No topo da lista destaca-se o poder do setor bancário. com o Itaú Unibanco, número 1 da lista e o maior banco do Hemisfério Sul,

Outra subsidiária conhecida é a cervejaria Ambev , que produz a maioria das bebidas alcoólicas do país e também engarrafa e distribui os produtos da PepsiCo em grande parte da América Latina. A Ambev é uma importante peça da gigante belga Anheuser-Busch InBev, que é uma das 100 maiores empresas do mundo .

Itaú: R$ 44,4 bilhões Bradesco: R$ 28,6 bilhões Skol: R$ 18,9 bilhões Brahma: R$ 13,3 bilhões Banco do Brasil: R$ 10,3 bilhões Natura: R$ 9,7 bilhões Nubank: R$ 3,8 bilhões Petrobras: R$ 3,5 bilhões Magazine Luiza: R$ 3,3 bilhões Vivo: R$ 2,9 bilhões Renner: R$ 1,9 bilhão XP: R$ 1,8 bilhão Ipiranga: 1,2 bilhão Drogasil: R$ 1,16 bilhão Claro: R$ 1,11 bilhão Porto Seguro: R$ 980 milhões Havaianas: R$ 942 milhões Cielo: R$ 941 milhões Americanas: R$ 844 milhões Assaí: R$ 724 milhões Atacadão: R$ 684 milhões PagSeguro: R$ 645 milhões Localiza: R$ 625 milhões Sulamérica: R$ 610 milhões Hering: R$ 583 milhões

Notavelmente ausentes da lista estão as empresas do setor agrícola, já que o Brasil é o maior exportador mundial de café, soja, carne bovina e etanol.

