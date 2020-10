MEI pode solicitar microcrédito de até R$ 21 mil da Caixa; saiba como

A Caixa Econômica Federal é uma das instituições financeiras que oferecem o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), destinado aos microempreendedores de baixa renda. A modalidade, portanto, oferece recursos para o microempreendedor que necessita expandir seu negócio. Dessa maneira, ele tem como fim a aquisição de materiais, equipamentos e outras necessidades.

Primeiramente, a solicitação possui exigências, e o valor recebido depende da análise de crédito e capacidade de pagamento do negócio. A primeira contratação pode ser feita a partir de R$ 300 e, ao ser pago corretamente, então, pode ser renovado e evoluir para contratos de até R$ 21 mil. Os prazos variam entre 4 a 24 meses, conforme a tabela publicada na Caixa:

Pessoa Física:

De R$ 300,00 a R$ 1.000,00 – Prazo de 6 meses

De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 – Prazo de 07 a 09 meses

De R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00 – Prazo de 10 a 18 meses

De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 – Prazo de 19 a 24 meses

Pessoa Jurídica:

De R$ 300,00 a R$ 1.000,00 – Prazo de 04 meses

De R$ 1.000,01 a R$ 2.500,00 – Prazo de 06 meses

De R$ 2.500,01 a R$ 4.750,00 – Prazo de 09 a 11 meses

De R$ 4.750,01 a R$ 7.500,00 – Prazo de 12 a 18 meses

De R$ 7.500,01 a R$ 10.000,00 – Prazo de 20 a 24 meses

Quais as vantagens do microcrédito da Caixa?

Uma das principais vantagens do microcrédito da Caixa está no valor da taxa de juros, sendo uma das menores do mercado. Além disso, não existem exigências de garantias no empréstimo.

Valor do empréstimo liberado na contratação;

Orientação empresarial, focando nas características do seu negócio;

Prazo e valores que cabem no orçamento;

Escolha do melhor dia do mês para vencimento da prestação;

Possibilidade de renovação e novos contratos de até R$ 21 mil;

Taxas de juros correspondentes a 1,99% ao mês;

Tarifa IOF sobre a contratação tem alíquota de 0%;

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) correspondente a 3%.

Quem pode solicitar?

Maiores de 18 anos;

Não ter nome em cadastros inadimplentes, como CADIN, SERASA, SINAD e SCPC;

Ter conta na Caixa.

Como solicitar o microcrédito da Caixa?

Para os empreendedores interessados em contratar o Microcrédito Produtivo da Caixa, é necessário acessar o Portal do Empreendedor e formalizar a sua empresa. Depois, ir em uma agência Caixa com a documentação em mãos:

Documentos pessoais do MEI;

Comprovante de endereço residencial do MEI;

Certificado de Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI) e/ou Certidão Simplificada da Junta Comercial.

Além disso, também é possível realizar a contratação pelo canal digital Caixa SIM.

Como é feito o pagamento?

O pagamento pode ser feito em casas lotéricas, portando o número do CPF e o código do convênio. Dessa maneira, também é possível optar pelo débito em conta na Caixa. Assim, o empreendedor pode pagar o empréstimo via site, boleto bancário, pelo Facebook ou Twitter da Caixa. Entrando em contato com o banco, é possível ter mais informações.