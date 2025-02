Nova data de pagamento do Devolve ICMS é divulgada em fevereiro

O data do pagamento do novo lote do Devolve ICMS já foi liberado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul no dia 20 de janeiro, mas para quem recebe por cartão o pagamento só cai dia 31. Cada beneficiário pode receber até R$ 1,5 mil.

Quando sacar o Devolve ICMS de 2025?

A partir da nova rodada, que será em abril, o pagamento será realizado em data fixa: sempre no último dia útil dos mês. Sendo assim, os depósitos ocorrerão nos dias 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro. O primeiro pagamento de 2025 ocorreu em 30 de janeiro.

Os beneficiários vão receber nestas datas a parcela fixa de R$ 100 e somar uma parcela variável, que leva em consideração a renda declarada do CadÚnico e o volume de notas fiscais com CPF solicitadas pelos beneficiários nas compras realizadas no trimestre anterior a data de pagamento.

O valor será depositado no Cartão Cidadão dos titulares, que funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado nas compras em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais.

A iniciativa restitui parte ou a totalidade do imposto estadual. A consulta do benefício pode ser feita em www.devolveicms.rs.gov.br/participacao. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 0800 541 2323.