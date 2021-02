Novo auxílio emergencial deve voltar em março; veja como conseguir

Após especulações sobre a volta do novo auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, que o benefício deve voltar no próximo mês de março. A declaração foi dada durante um evento em Maranhão, e não contou com mais detalhes sobre o recurso.

Sem informar o valor do auxílio, Bolsonaro disse que a medida deverá ter duração de 3 ou 4 meses. Segundo ele “é inviável manter o benefício por um praz indefinito”, e “está quase certo” que em março alguns brasileiros terão acesso ao novo auxílio. Até o momento, o ministério da Economia do governo estuda aplicar o valor de R$ 200, diferentemente do anterior, que foi de R$ 600.

O auxílio emergencial ajudou milhares de brasileiros no ano de 2020, marco pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A finalidade da medida é amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados. O auxílio do ano passado também se estendeu aos inscritos do Bolsa Família, e o último depósito ocorreu no dia 29 de dezembro. No entanto, o novo auxílio emergencial será reformulado por completo.

Novo auxílio emergencial será diferente

Não só o valor será diferente. O governo de Bolsonaro planeja dar um novo nome ao programa do auxílio emergencial. A sigla BIP, que equivale a Bônus de Inclusão Produtiva, deverá ser usada para se referir ao programa. Diferentemente do anterior, a transferência não será feita de forma direta na renda, mas sim de um auxílio temporário para amparar trabalhadores informais que buscam por emprego.

O público beneficiário será reduzido. No novo auxílio emergencial, Paulo Guedes, ministro da Economia, defende que as parcelas sejam destinadas à metade dos beneficiários. Ele afirmou que: “O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, mais focalizado, em vez de 64 milhões de pessoas, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes.”

Como conseguir o benefício?

- PUBLICIDADE -

O BIP, novo auxílio emergencial, será destinado a trabalhadores informais que não são contemplados pelo programa Bolsa Família. Ao passo que, deve ser pago a mais de 30 milhões. O custo para o governo será de R$ 6 bilhões por mês. Em 2020, o auxílio atingiu 64 milhões de pessoas, bem como, inscritos no Bolsa Família fizeram parte do programa de maneira automática, passando a receber o benefício de maior valor.

Ademais, no caso do BIP, ao ter o benefício aprovado, o trabalhador terá que participar de um curso de qualificação. Podem ser feitas parcerias com órgãos do Sistema S, que devem ser os responsáveis pela capacitação. O benefício deve se associar também ao associado ao programa Carteira Verde e Amarela, que flexibiliza o pagamento de direitos trabalhistas para estimular contratações.

Portanto, os critérios de seleção não serão tão amplos ao passo que, em comparação com o ano passado, o valor das parcelas também será reduzido.

Quantas parcelas?

O novo auxílio emergencial deve contar com três parcelas de R$ 200. Essas informações são de reportagem da Folha de São Paulo, publicada no dia 7 de fevereiro. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pelo governo federa.