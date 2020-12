Novo Bolsa Família não vai acontecer, reafirma Bolsornaro

Nesta terça-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não haverá a prorrogação do auxílio emergencial ou a criação de um novo programa de distribuição de renda. A ideia, portanto, é “aumentar um pouquinho” o Bolsa Família.

Cartão vermelho para novo Bolsa Família

“Você deve ter ouvido há poucas semanas, um mês aproximadamente, que quem falar em Renda Brasil eu vou dar cartão vermelho. Não quero mais conversa. É Bolsa Família. São as pessoas necessitadas que precisam desse recurso que, em média está em R$ 190. E eu tenho falado para a equipe econômica: vamos tentar aumentar um pouquinho isso daí”, disse, em entrevista à Band.

Segundo ele, em suma, o auxílio emergencial é de caráter emergencial para o combate a crise da covid-19, pago a vulneráveis. O eventual desequilíbrio das contas públicas poderia provocar inflação. “Auxílio é emergencial, o próprio nome diz: é emergencial. Não podemos ficar sinalizando em prorrogar e prorrogar e prorrogar”, disse o presidente, além disso, acrescentando que “acaba agora em dezembro”.

Contradições

Por outro lado, a afirmação contraria as declarações de Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, na última sexta-feira (11). Sobretudo, durante sua passagem pelo Recife (PE), anunciou um “novo Bolsa Família”.

“Eu preciso que o presidente, eu tenho um grau de lealdade absoluta ao presidente, na hora que ele me der o OK, eu espero que ele faça isso na próxima semana, aí a gente vai apresentar o programa completo. É uma coisa revolucionária. Nenhum país que tenha programa social tem um programa social como ele foi concebido para ser o que eu chamo internamente de ‘Novo Bolsa Família’”, disse Onyx, sem dar detalhes sobre o programa.

Segundo o ministro, a reformulação revolucionaria o programa e disse que, assim, haverá aumento no valor do tíquete médio repassado aos beneficiados e também do número de famílias participantes.

“A gente já trabalhava isso desde novembro do ano passado, quando eu ainda estava na Casa Civil. Depois que eu fui pra Cidadania, nós continuamos trabalhando. O programa está pronto, é um programa completamente diferente do que ele foi pensado originalmente, muito mais efetivo e que vai trabalhar com a promoção das famílias. Vai trabalhar com a emancipação através do emprego, além de trazer questões de mérito importantes para o programa”, afirmou.

