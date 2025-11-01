Novo Saque-aniversário do FGTS começa a valer com redução de oferta

Começou a valer neste 1 de novembro de 2025 o novo Saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O trabalhador que busca um crédito imediato deve se adaptar à carência de 90 dias, limite de operações e limite de valor.

Como ficou a nova regra do saque-aniversário do FGTS?

Confira as principais mudanças no novo Saque-Aniversário do FGTS e como elas impactam o seu acesso ao dinheiro:

1 – Carência de 90 dias para a primeira antecipação

Regra nova: o trabalhador que aderir ao Saque-Aniversário deverá aguardar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação (antecipação) do saldo.

Regra Antiga: Anteriormente, não havia restrição, a operação podia ser realizada imediatamente após a adesão, o que, segundo o governo, levava muitos a antecipar o crédito no mesmo dia da opção pela modalidade.

2 – Limite de operações anuais e de parcelas

Operações simultâneas: a partir de agora, será permitida apenas uma operação de antecipação por ano.

Limite de antecipações: o número de antecipações, que era definido livremente por cada instituição financeira (chegando a contratos até 2056, segundo o texto), foi limitado:

Será possível antecipar até cinco saques-aniversário (um por ano) em um período inicial de 12 meses.

Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações (três anos).

3 – O valor que pode ser emprestado também foi limitado

Regra nova: o limite mínimo é de R$ 100,00 e o máximo de R$ 500,00 por saque-aniversário antecipado.

Regra antiga: antes, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta (respeitando o limite percentual do próprio Saque-Aniversário).

Limite Máximo de Empréstimo (1º ano): dessa forma, o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$ 500,00, totalizando R$ 2.500,00 no primeiro ano de vigência das novas regras.

“Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS, e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o Fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento”, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante anúncio das mudanças, feito em outubro.