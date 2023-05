O que significa 'dados não disponíveis para consulta no Bolsa Família'?

Foi fazer um consulta no Bolsa Família e surgiu a mensagem "Dados não disponíveis para consulta tente novamente mais tarde"? Saiba qual o significado e o que fazer.

O que significa dados não disponíveis no Bolsa Família 2023?

Se o beneficiário acessou o Bolsa Família pelo Caixa Tem para consultar as últimas parcelas e encontrou a mensagem "Dados não disponíveis para consulta tente novamente mais tarde", isso significa que o benefício ainda não foi liberado. O pagamento do programa ainda não foi aprovado e o candidato terá que aguardar a análise do governo.

Se mesmo atendendo às exigência do governo e o pagamento não foi liberado, a orientação é buscar atendimento em um Cras da cidade do interessado para checar os dados do Cadúnico.

É possível também ligar para a Central de Atendimento 111 ou para o Atendimento Caixa ao Cidadão no 0800 726 02 07.

Quando sei que o Bolsa Família está bloqueado?

Quem já recebia o Bolsa Família, mas na data de pagamento não encontrou o benefício pode ter sido bloqueado pelo programa. O governo tem enviado mensagens por SMS ou no próprio aplicativo do Bolsa Família com as seguintes informações: "MDS INFORMA: Se você mora sozinho (a), atualize o cadastro para o Bolsa Família. Se mora com a sua família, cancele o seu Cadastro Único no aplicativo".

O governo também pode enviar um texto dizendo: "Mensagem do Bolsa Família: benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procure o setor do Cadastro Único na sua cidade até 16 de junho e atualize seu cadastro para evitar o cancelamento do seu benefício do Bolsa Família. Mais informações: ligue 121 - motivo: ave unipessoal cód. P1-76".

Normalmente, o bloqueio acontece porque o cadastro com as informações pessoais está desatualizado ou porque o cidadão não atende mais os requisitos para receber o pagamento.

+ Quem teve o Bolsa Família cancelado volta a receber?

Bolsa família em 2023

O Bolsa Família de 2023 estabelece o valor mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas no programa , com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Além disso, haverá valor extra de R$ 50,00 para cada dependente entre 7 e 18 anos e para gestantes.

De acordo com as novas regras, para ser habilitada a família deve ter renda de até R$ 218 por pessoa. Os pagamentos começam a partir de 20 de março.

A medida provisória reforça que o programa constitui etapa do processo gradual e progressivo de universalização da renda básica de cidadania, tendo como objetivos combater a fome, reduzir a pobreza entre as gerações e aumentar a proteção social das famílias, com foco em crianças, adolescentes e jovens.

O texto acrescenta que as famílias atualmente beneficiárias pelo programa e cuja renda per capita mensal seja superior ao valor estabelecido para o recebimento serão mantidas no Bolsa Família pelo período de dois anos, recebendo 50% do valor dos benefícios que eram pagos. Já em caso de renda superar ao valor de meio salário mínimo, a família será desligada do programa.

O novo Bolsa Família retoma o modelo original com a exigência de contrapartidas das famílias beneficiadas pelo programa, que voltarão a ter que comprovar a frequência escolar dos filhos e a manter atualizadas as cadernetas de vacinação da família inteira. Grávidas deverão fazer o acompanhamento pré-natal. Essas condições não eram exigidas pelo Auxílio Brasil.