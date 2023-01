O salário mínimo está R$ 1,3 mil? Entenda confusão

O impasse sobre o valor do salário mínimo em 2023 permanece. No final do ano passado, o então candidato à eleição para o cargo de presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que buscaria aumento real para o valor do salário mínimo, ou seja, um valor ajustado acima da inflação.

Assim, em novembro do ano passado o coordenador do núcleo de Orçamento da equipe de transição do governo Lula, o senador Wellington Dias (PT-PI), afirmou que a proposta seria de um mínimo de R$ 1.320 em 2023, a começar a valer em janeiro. Passada a primeira quinzena do mês, no entanto, ainda não há definição sobre a pauta.

Qual é o valor atual do salário mínimo?

Atualmente, o que está valendo é o valor de R$ 1.302 para o salário mínimo, em vigência desde o dia 1º de janeiro deste ano. Esse teto é o que o foi aprovado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no início de dezembro de 2022, quando ainda ocupava a posição de chefe de Governo. Esse valor apenas repõe as perdas inflacionárias do último ano, portanto não representa ganho real ao trabalhador.

Ou seja, o mínimo atual não tem o valor anunciado pelo PT durante o período de transição, antes da posse de Lula: R$ 1.320. Já em 2022, o valor do salário mínimo foi de R$ 1.212 e, em 2021, o valor era de R$ 1.100. De acordo com a Constituição Federal, essa remuneração deve receber reajuste sobre a inflação acumulada do ano anterior para permitir ao trabalhador ter poder de compra.

Durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro esse foi o único reajuste aplicado no cálculo do valor do salário mínimo anual. A proposta de Lula concede aumento acima do valor da inflação, além de considerar a média do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do país nos últimos 5 anos.

O valor de R$ 1.320 foi aprovado pelo Congresso Nacional no final de dezembro do ano passado. No entanto, duas discussões sobre o tema ainda estão sendo feitas. Uma delas é que o montante de R$ 6,8 bilhões destinado pela Emenda Constitucional da Transição para custear o aumento dos benefícios baseados no mínimo não é suficiente para bancar todas essas despesas.

De acordo com a atual gestão, os gastos decorrentes de pagamentos de aposentadorias e pensões geram impacto maior que o esperado ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 2023, dificultando o equilíbrio das contas.

Histórico dos salário mínimo no Brasil

Confira a relação do valor do salário mínimo com base em dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) entre os anos de 1994 e 2023:

2023 - R$ 1.302 - aumento de 7,42%

2022 - R$ 1.212 - aumento de 10,18%

2021 - R$ 1.100 - aumento de 5,26%

2020 - R$1.045 - aumento de 0,58%

Jan 2020 - R$ 1039 - aumento de 4,11%

2019: R$ 998 - aumento de 4,61%

2018: R$ 954 - aumento de 1,81%

2017: R$ 937 - aumento de 6,48%

2016: R$ 880 - aumento de 11,68%

2015: R$ 788 - aumento de 8,84%

2014: R$ 724 - aumento de 6,78%

2013: R$ 678 - aumento de 9%

2012: R$ 622 - aumento de 14,13%

2011: R$ 545 - aumento de 5,88%

2010: R$ 510 - aumento de 9,68%

2009: R$ 465 - aumento de 12,05%

2008: R$ 415 - aumento de 9,21%

2007: R$ 380 - aumento de 8,57%

2006: R$ 300 - aumento de 16,67%

2005: R$ 260 - aumento de 15,38%

2004 :R$ 260 - aumento de 8,33%

2003; R$ 240 - aumento de 20%

2002: R$ 200 - aumento de 11,11%

2001: R$ 180 - aumento de 19,21%

2000: R$ 151 - aumento de 11,03%

1999: R$ 136 - aumento de 4,62%

1998: R$ 130 - aumento de 8,33%

1997: R$ 120 - aumento de 7,14%

1996: R$ 112 - aumento de 12%

1995: R$ 100 - aumento de 42,86%

1994: R$ 70 - aumento de 8,04%

1994: R$ 64,79

