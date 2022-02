Neste mês os depósitos do benefício serão finalizados no dia 25 de fevereiro, antes do feriado de Carnaval

Com carnaval, Auxílio Brasil de fevereiro será antecipado; veja datas

Por causa do feriado de Carnaval, o pagamento do Auxílio Brasil será antecipado em fevereiro para 7,5 milhões de famílias. Neste mês, os depósitos serão feitos entre os dias 14 e 25, e o valor mínimo é de R$ 400.

Calendário do Auxílio Brasil antecipado de fevereiro

Os pagamentos do Auxílio Brasil antecipado continuarão sendo feitos de forma escalonada, conforme o Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos de fevereiro vão de 14 a 25 de fevereiro, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo não haverá pagamento.

NIS com final 1: pagamento será antecipado para o dia 14 de fevereiro, segunda-feira

NIS com final 2: pagamento acontecerá dia 15 de fevereiro, terça-feira

NIS com final 3: pagamento do Auxílio Brasil antecipado será feito dia 16 de fevereiro, quarta-feira

NIS com final 4: pagamento acontece dia 17 de fevereiro, quinta-feira

NIS com final 5: pagamento estará disponível dia 18 de fevereiro, sexta-feira

NIS com final 6: pagamento do Auxílio Brasil antecipado será no dia 21 de fevereiro, segunda-feira

NIS com final 7: pagamento acontecerá no dia 22 de fevereiro, terça-feira

NIS com final 8: pagamento do Auxílio Brasil antecipado será liberado dia 23 de fevereiro, quarta-feira

NIS com final 9: pagamento acontecerá dia 24 de fevereiro, quinta-feira

NIS com final 0: pagamento será no dia 25 de fevereiro, sexta-feira

Qual o valor do Auxílio Brasil em fevereiro?

De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor mínimo do benefício na folha de pagamento é de R$ 400. O valor total pode ser maior, dependendo do arranjo familiar, isso porque, o programa de transferência de renda permanente é composto por 3 benefícios básicos e 6 complementares.

Benefício Primeira Infância – R$ 130

Benefício Composição Familiar – R$ 65 por pessoa

Benefício de Superação da Extrema Pobreza – mínimo R$ 25 por pessoa

Auxílio Esporte Escolar – I – R$ 100,00, referentes a cada uma das doze parcelas mensais do benefício; e R$ 1.mil, referentes à parcela única, por família.

Bolsa de Iniciação Científica Júnior – I – R$ 100,00, referentes a cada uma das doze parcelas mensais do benefício; e R$ 1.mil, referentes à parcela única, por família.

Auxílio Criança Cidadã – I – R$ 200,00 (duzentos reais), para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno parcial; e II – R$ 300,00 (trezentos reais), para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno integral.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural – Auxílio Inclusão Produtiva Rural será pago em parcelas mensais de R$ 200,00 (duzentos reais).

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana – O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana será pago em parcelas mensais de R$ 200,0;

Por que o Auxílio Brasil vai ser antecipado?

O Auxílio Brasil antecipado será pago a partir do dia 14. Nesta quarta rodada do pagamento, os depósitos acontecerão até o dia 25 de fevereiro, ou seja, o pagamento será finalizado dois dias antes de terminar o mês.

Essa antecipação acontecerá porque o mês de fevereiro é mais curto com relação aos demais tendo apenas 28 dias. Como o Auxílio Brasil costuma ser pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, o governo vai antecipar a liberação do dinheiro alguns dias antes para que todos os beneficiários sejam contemplados pela parcela dentro do mesmo mês.

A iniciativa também pretende garantir que o Auxílio Brasil antecipado esteja na conta das famílias antes do feriado de Carnaval, que este ano será comemorado entre os dias 26 de fevereiro a 1º de março. Mesmo com as programações da folia adiadas em praticamente todos os estados brasileiros, a data pode alterar os atendimentos na Caixa Econômica Federal que é a responsável pelo pagamento do benefício.

