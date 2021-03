Pagamento do Bolsa Família: saiba quem recebe nesta sexta

Os beneficiários com NIS de final 6 recebem a partir de hoje, sexta-feira (26/03), mais uma parcela do pagamento do Bolsa Família de 2021. No total, mais de 14,52 milhões de famílias serão contempladas pelo benefício neste mês. A parcela fica disponível para saque por 90 dias, então veja a programação completa.

Quem recebe Pagamento do Bolsa Família de março?

Nesta segunda-feira, os beneficiários com NIS terminado em 7 recebem o pagamento mensal do programa, iniciando o calendário do Bolsa Família para o mês de março. Para verificar esse número basta olhar o Cartão Cidadão, ou ainda fazer uma consulta através do site ou aplicativo Meu CadÚnico.

​​O dia do seu pagamento é definido a partir do último número do seu NIS. Somente a partir desse dia é que você poderá sacar o seu benefício, antes disso ele não estará disponível. Observe no seu cartão esse número e confira no calendário o dia que você irá receber em cada mês.

Qual o valor dos benefícios do calendário Bolsa Família 2021?