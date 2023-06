Vai sair o décimo terceiro do bolsa família em 2023 ou não?

Com o pagamento antecipado do 13º salário do INSS, aqueles que estão inscritos em programas sociais também querem saber se haverá décimo terceiro do Bolsa Família em 2023. Veja a decisão do governo Lula.

Vai ter décimo terceiro pro Bolsa Família 2023?

Em 2023, as famílias que estão inscritas no Bolsa Família também não devem receber o abono. Até o momento, o governo federal já acenou que não haverá pagamento extra do benefício, pois ele se trata de um benefício assistencial, logo não exige contribuição ao INSS. Além disso, desde a sua criação não foi previsto o pagamento de décimo terceiro salário.

O pagamento do 13º do Bolsa Família aconteceu apenas em 2019. Na época o valor do abono foi referente ao pagamento tradicional do programa o que custou aos cofres públicos cerca de R$ 2,5 bilhões. No entanto, a Medida Provisória 898/1 determinou que o dinheiro fosse disponibilizado apenas em dezembro do referido ano.

Como a Medida Provisória não foi votada nos plenários da Câmara e do Senado a tempo, acabou perdendo sua validade e não foi transformada em lei. Sendo assim, o pagamento não foi estendido para 2020 fazendo com que os beneficiários ficassem sem o 13 do Bolsa Família.

Não vai ter décimo terceiro, mas o Bolsa Família 2023 teve aumento, conforme a Medida Provisória nº 1.164/2023, assinada em 2 de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os valores do Bolsa Família em 2023 incluem:

- Mínimo de R$ 600 por família;

- Adicional de R$ 150 para cada criança até 6 anos;

- Adicional de R$ 50 para crianças acima de 7 anos e jovens menores de 18;

- Mais R$ 50 para gestantes.

Calendário do Bolsa Família 2023

Veja as datas de pagamento até dezembro deste ano:

Junho - calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 19 de Junho, segunda

NIS com final 2: 20 de Junho, terça

NIS com final 3: 21 de Junho, quarta

NIS com final 4: 22 de Junho, quinta

NIS com final 5: 23 de Junho, sexta

NIS com final 6: 26 de Junho, segunda

NIS com final 7: 27 de Junho, terça

NIS com final 8: 28 de Junho, quarta

NIS com final 9: 29 de Junho, quinta

NIS com final 0: 30 de Junho, sexta

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

