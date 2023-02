Pagamento do Bolsa Família no Carnaval vai ser interrompido; veja datas de 2023

O pagamento do programa Bolsa Família deste mês já começou e está sendo pago desde o dia 13 de fevereiro. A ordem de pagamento do benefício é feita de acordo com último algarismo do NIS (Número de Identificação Social), que vai do 0 ao 9.

Neste mês de fevereiro, em razão da celebração do Carnaval, muitos beneficiários estão em dúvida em relação possibilidade de interrupção do pagamento nos dias da festa.

Pagamento do Bolsa Família será interrompido no Carnaval?

Por causa do Carnaval, de sábado (18) até terça-feira (21) não haverá depósito do Bolsa Família. De acordo com a Caixa, o pagamento retorna na quarta-feira (22) de cinzas, quando os bancos começam o expediente a partir do meio-dia. Lembrando que o saque pode ser feito em até 120 dias (cerca de 4 meses) após a data indicada pelo calendário.

Calendário pagamento mês de fevereiro de 2023

NIS com final 1: dia 13 de fevereiro (segunda-feira)

NIS com final 2: dia 14 de fevereiro (terça-feira)

NIS com final 3: dia 15 de fevereiro (quarta-feira)

NIS com final 4: dia 16 de fevereiro (quinta-feira)

NIS com final 5: dia 17 de fevereiro (sexta-feira)

(interrupção Carnaval)

NIS com final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira)

NIS com final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira)

NIS com final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira)

NIS com final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira)

NIS com final 0: dia 28 de fevereiro (terça-feira)

Quem pode receber o Bolsa Família 2023?

O Bolsa Família é um programa social destinado a famílias com rendas mensais baixas, classificadas como situação de pobreza (com renda familiar mensal, por pessoa, entre R$ 105,01 e R$ 210,00) e extrema pobreza (com renda familiar mensal, por pessoa, igual ou inferior a R$ 105,01). Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo.

É possível realizar o cadastro se dirigindo ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de referência no seu bairro ou à na prefeitura da sua cidade.

4 formar de consultar o Bolsa Família 2023

1) Pelo celular - Baixe o app do Auxílio Brasil na loja de aplicativos do celular, faça o cadastro na hora (ou acesse com os dados do app do Caixa Tem) e depois consulte as informações, que ficam disponíveis na tela inicial do aplicativo. 2) Por telefone - O número de telefone para quem não tem acesso à internet é o da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania: 121. 3) Pelo site do governo federal - No site do Dataprev, o cidadão que quer saber se vai receber o Bolsa Família deve clicar em “Meus Benefícios”. De lá, ele será levado para a página do governo federal (gov.br) e então consultar quais benefícios estão liberados. O endereço do Dataprev é: cadunico.dataprev.gov.br. 4) Presencialmente - Embora haja recomendação para evitar que os cidadãos que querem fazer a consulta do Bolsa Família vão até uma agência bancária, evitando filas e aglomeração, é possível saber se está na lista dos beneficiários presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal. A Caixa atende ainda por telefone no número 111 e pelo WhatsApp no número 0800 104 0104.

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma base de dados que identifica as pessoas e as famílias em situações mais vulneráveis no Brasil. A partir dessas informações, o Governo Federal pode desenvolver políticas públicas direcionadas a essa parcela da população, bem como mapear quem precisa de programas de auxílio social e financeiro.