Como saber se fui aprovado no Bolsa Família 2023?

A partir de janeiro de 2023, o Auxílio Brasil vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, como ocorria nos governos anteriores de Lula e Dilma Rousseff. O valor previsto para o benefício destinado às famílias em situação de vulnerabilidade é de R$ 600 mais um bônus de R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade.

No entanto, quem está atualmente no Auxílio Brasil e quem se cadastrou recentemente pode ter dúvidas se foi aprovado para o Bolsa Família 2023.

Como consultar o Bolsa Família 2023?

A expectativa para o próximo ano é que o Bolsa Família siga os mesmos critérios do atual Auxílio Brasil e, por isso, quem já está recebendo o benefício de transferência de renda do governo federal e está dentro dos requisitos não precisa se preocupar, já que a lista de beneficiários não deve ter mudanças significativas em 2023. É importante ressaltar que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já afirmou que pretende fazer um pente-fino nos cadastros, a fim de garantir prioridade para as famílias que mais precisam do repasse.

Para saber se está inscrito no programa e se o valor está liberado, o cidadão tem quatro formas de fazer a consulta. Mas é importante ressaltar que, para isso, é preciso estar com o CPF em mãos e estar previamente inscrito no CadÚnico.

Veja as formas de saber se está na lista de beneficiários do Bolsa Família:

1) Pelo celular

- Baixe o app do Auxílio Brasil na loja de aplicativos do celular, faça o cadastro na hora (ou acesse com os dados do app do Caixa Tem) e depois consulte as informações, que ficam disponíveis na tela inicial do aplicativo.

2) Por telefone

- O número de telefone para quem não tem acesso à internet é o da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania: 121.

3) Pelo site do governo federal

- No site do Dataprev, o cidadão que quer saber se vai receber o Bolsa Família deve clicar em “Meus Benefícios”. De lá, ele será levado para a página do governo federal (gov.br) e então consultar quais benefícios estão liberados. O endereço do Dataprev é: cadunico.dataprev.gov.br.

4) Presencialmente

- Embora haja recomendação para evitar que os cidadãos que querem fazer a consulta do Bolsa Família vão até uma agência bancária, evitando filas e aglomeração, é possível saber se está na lista dos beneficiários presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal. A Caixa atende ainda por telefone no número 111 e pelo WhatsApp no número 0800 104 0104.

Como sacar o Bolsa Família?

Quem está inscrito no programa e ainda não sabe como é possível sacar o valor do Bolsa Família tem as seguintes maneiras de receber o pagamento.

- Pela Poupança Social Digital da Caixa – é uma conta simplificada aberta automaticamente no nome do responsável familiar. Atenção: não é preciso ir até uma agência fazer a abertura. O acesso da conta é feito pelo Caixa Tem e ela pode ser usada para fazer compras com o cartão de débito virtual, para o pagamento de boletos e contas, para fazer transferências e saques sem cartão (nos caixas eletrônicos e nas lotéricas).

- Com o cartão do benefício – o cartão enviado pelos correios tem chip e pode ser usado na função débito ou, ainda, para sacar o valor diretamente nos terminais de autoatendimento da Caixa, na agência ou na lotérica. No caso da agência e da lotérica, também é possível fazer o saque sem o cartão. Para que isso seja possível, no entanto, é preciso apresentar um código gerado no app do Caixa Tem, que tem validade de uma hora.

Veja qual o telefone do Bolsa Família para ligar de celular

Quem tem direito?

Em primeiro lugar, a família precisa estar inscrita no CadÚnico para estar elegível para o Bolsa Família. é preciso ficar claro que, para estar elegível para o Auxílio Brasil, a família deve estar inscrita no CadÚnico e atender aos requisitos determinados pelo governo. Além disso, caso os critérios não sejam alterados, é essencial que:

- A renda familiar per capita não ultrapasse os R$ 105 (situação de extrema pobreza) ou os R$ 205 (situação de pobreza, mas é preciso que tenha pelo menos uma gestante ou um menor de 21 anos no grupo familiar.

A inclusão no Bolsa Família é automática para as famílias que se enquadram nos requisitos. O Ministério da Cidadania atualiza a lista de beneficiários mensalmente para inclusão de novos grupos familiares.