Pagamento do PIS 2022 já tem data e valor chega a R$ 1,2 mil

O pagamento do PIS/PASEP será retomado em janeiro. Agora, além de contar com um novo cronograma, os cidadãos também devem estar atentos às mudanças quanto a forma de liberação do PIS 2022 que foram definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT).

Como o PIS/PASEP ano base 2020 precisou ser adiado para garantir o custeio do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) criado devido à pandemia, os beneficiários receberão as quantias a partir de janeiro.

A previsão é de que o calendário oficial com as datas do pagamento do PIS 2022, seja divulgado apenas no próximo mês, assim como o valor do abono que será reajustado de acordo com o salário mínimo. Para que haja a liberação do novo cronograma, o CODEFAT precisa finalizar os procedimentos para a identificação dos trabalhadores que possuem direito ao abono.

A partir da liberação das datas, a Caixa Econômica Federal dará início ao pagamento do PIS 2022 para os trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e o Banco do Brasil ficará por conta do repasse aos servidores públicos.

Valor do PIS 2022

O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.

Um mês de trabalho: R$ 100

Dois meses de trabalho: R$ 200

Três meses de trabalho: R$ 300

Quatro meses de trabalho: R$ 400

Cinco meses de trabalho: R$ 500

Seis meses de trabalho: R$ 600

Sete meses de trabalho: R$ 700

Oito meses de trabalho: R$ 800

Nove meses de trabalho: R$ 900

Dez meses de trabalho: R$ 1 mil

Onze meses de trabalho: R$ 1,1 mil

Doze meses de trabalho: R$ 1,2 mil

Como saber se tenho direito?

Para confirmar que você receberá o PIS 2022, saiba que é possível fazer a consulta pela internet. Para facilitar o acesso à essa informação, a Caixa Econômica Federal disponibilizou o site www.caixa.gov.br/abonosalarial. Outra opção é acessar o aplicativo Caixa Trabalhador.

A orientação é clicar em “Consultar Pagamento”. Para isso tenha em mãos o CPF e registre uma senha. Essa informação também pode ser obtida de forma presencial nas agências da Caixa, para isso, basta apresentar um documento de identificação e o número do PIS.

Por sua vez, os servidores públicos devem procurar a agência do Banco do Brasil ou ligar para o telefone 0800-729 00 01. Também é possível consultar o pagamento por meio da opção “Consulte seu PASEP” no site da instituição bancária.

