Petrobras aumenta preço da gasolina em 5% e do diesel em 4,4%

A empresa estatal Petrobras anunciou nesta terça-feira, 26 de janeiro, que vai subir o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. O reajuste será de 5% para a gasolina e 4,4% para o óleo diesel. Este é o segundo aumento em menos de dez dias.

Quando começa a valer o novo preço?

O reajuste começa a valer a partir desta quarta-feira, dia 27 de janeiro, para todas as refinarias, segundo o comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da Petrobras. O preço médio da gasolina será de R$ 2,08 o litro, e do diesel será R$ 2,12 o litro.

A estatal afirmou que os reajustes nas refinarias não impactam necessariamente os consumidores finais. Em nota, a empresa afirmou que o aumento nos postos “não é garantido” e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel.

É importante ressaltar que Petrobras não determina diretamente o preço do diesel nos postos. Em seu site oficial, a empresa afirma que o “preço vendido nas refinarias representa menos da metade (em média, 45%) do preço cobrado nas bombas”, já o restante “corresponde a impostos estaduais e federais, custos adicionais com biodiesel e margem da distribuição e dos postos de combustíveis.”

Qual preço do diesel hoje?

O último reajuste que o óleo diesel passou aconteceu em dezembro de 2020, quando o preço médio do combustível nas refinarias foi de R$ 2,02 por litro, o que é vigente até o atual momento.

Já o preço médio do diesel nos postos atingiu a marca de R$ 3,685 por litro, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado no dia 15 de janeiro.

Qual preço da gasolina hoje?

Até o último reajuste vigente, realizado no dia 18 de janeiro de 2021, que ainda vale para esta terça-feira (26/01), o preço médio da gasolina nas refinarias é de R$ 1,98 por litro. Com o aumento, o combustível já acumula alta de 13,4% neste ano.

O preço da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil subiu 0,15% na semana do dia 15 de janeiro, para R$ 4,572 o litro, de acordo com informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O que influencia o preço dos combustíveis?