Petrobrás reduz preço da gasolina: o que muda na bomba?

A Petrobrás anunciou que vai reduzir o preço médio da gasolina nas refinarias a partir do dia 15 de dezembro. A redução de 3,13% é a primeira desde junho e, de lá para cá, o combustível já sofreu quatro reajustes. O novo valor é 10 centavos menor que o praticado até o momento. Pela quarta vez no ano, portanto, a Petrobrás reduz o preço da gasolina nas distribuidoras, mas como será que isso afeta o bolso do consumidor?

Petrobrás reduz o preço da gasolina em R$ 0,10

Considerando que a inflação da gasolina passa de 50% em 2021, a redução de R$ 0,10 no valor do combustível para as distribuidoras não deve impactar diretamente o que é cobrado pelos postos de combustíveis, já que os preços praticados dependem de outros fatores, como por exemplo o valor do etanol, que é misturado à gasolina, os impostos e a margem de lucro, tanto de quem distribui quanto de quem revende.

Na primeira semana de dezembro de 2021, o combustível chegou a registrar uma leve redução de preço, segundo um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O mesmo aconteceu com o etanol. No entanto, só neste ano, a gasolina teve 11 aumentos contra quatro reduções e isso faz com que o combustível seja um dos principais vilões da inflação acumulada nos últimos 12 meses.

Resumidamente, portanto, a Petrobrás reduz o preço da gasolina agora mas, na prática, isso não deve mudar o valor que é cobrado nas bombas, pelo menos nas próximas semanas. A queda é pequena e provavelmente só vai alterar a margem de lucro das distribuidoras. Quando há reajuste, no entanto, os valores nas bombas também mudam.

Bolsonaro anunciou redução de preços

No início de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista que a Petrobrás começaria a anunciar queda no preço dos combustíveis a partir daquela semana. Porém, em nota, a estatal disse que não havia nenhuma decisão tomada nesse sentido e que não antecipava decisões sobre ajustes de preços.

Desde 2016, a Petrobrás orienta sua política de preços pela flutuação do preço do barril de petróleo no mercado internacional e também pelo câmbio. Por isso, agora, reduz o preço da gasolina. “Esse ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina”, disse a estatal em nota divulgada nessa terça.

Combustíveis são os vilões da inflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,95% em novembro, uma leve redução em relação ao mês anterior, que registrou alta de 1,25%. No entanto, mesmo com essa pequena queda, a alta acumulada em 12 meses passa dos 10%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA é considerado a inflação oficial do país. A gasolina é um dos principais vilões da inflação, já que contribuiu com cerca de 2,49 pontos percentuais para o índice. A energia elétrica e o etanol também estão entre os itens acompanhados pelo IBGE que mais subiram de preço em 2021.