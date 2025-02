Pix fora do ar: por que caiu e o que fazer agora

Nesta quinta-feira, 13, o Pix está fora do ar e logo os usuários começaram a expor a situação nas redes sociais. A instabilidade do meio de pagamento afeta diversos bancos, como o Bradesco, Itaú e Banco do Brasil.

Por que o Pix não está funcionando hoje?

No site Downdetector, o pico de queixas o Pix fora do ar começou por volta das 08h30 (de Brasília). Usuários reclamaram da falta de informação sobre o problema, mas o valor cai na conta do destinatário no mesmo dia, desde que a transferência seja feita até o horário limite do banco (geralmente até 17h).

Não há limite mínimo de valor. A operação pode ser realizada pelo aplicativo do banco, caixa eletrônico ou agência bancária.